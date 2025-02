SEGUIMIENTO DE IPP EN USA

Los futuros de EE.UU. suben tras datos del índice de precios al productor, impulsando esperanzas de recortes de tasas de la Fed Los futuros de Estados Unidos experimentaron un alza significativa este martes, impulsados por los datos del índice de precios al productor (IPP) de julio, que estuvieron por debajo de las expectativas del mercado. Este aumento en los futuros refleja el optimismo de los inversores respecto a un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión. El S&P 500 subió un 0,7%, el Nasdaq 100 avanzó un 0,9%, y el Dow Jones ganó más de 100 puntos en las operaciones previas a la apertura del mercado. El IPP mostró un aumento de solo un 0,1% con respecto al mes anterior, por debajo del 0,2% pronosticado, y un incremento interanual del 2,2%. Esta reducción en las presiones inflacionarias fortalece las expectativas de que la Fed pueda proceder con recortes en las tasas de interés, mientras el enfoque se desplaza hacia la desaceleración del mercado laboral. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el ámbito corporativo, Nvidia lideró las ganancias entre las principales acciones tecnológicas, reflejando el continuo optimismo en torno al sector. Por su parte, Starbucks subió un 13% tras anunciar el nombramiento de un nuevo director ejecutivo, lo que generó confianza en los inversores. Sin embargo, Home Depot vio una caída en su valor después de reducir su pronóstico de ventas, citando la persistente renuencia al gasto de los consumidores. Este escenario subraya la importancia de los datos económicos y las decisiones corporativas en la configuración del mercado, especialmente en un momento de expectativas fluctuantes respecto a la política monetaria de la Fed.

