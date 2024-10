El comienzo de la semana es relativamente ligero en cuanto al calendario macroecon贸mico. Sin embargo, en los pr贸ximos d铆as, los inversores tendr谩n que seguir de cerca un par de informes clave, incluidas las decisiones sobre las tasas de inter茅s de Estados Unidos, el Reino Unido y Jap贸n. La decisi贸n m谩s importante ser谩, sin duda, el esperado primer recorte de tipos de inter茅s por parte de la Fed. Aunque el inicio de la flexibilizaci贸n monetaria es casi seguro, las opiniones siguen divididas entre un recorte de 25 puntos b谩sicos y uno de 50 puntos b谩sicos. En el momento de redactar este art铆culo, la mayor probabilidad apunta a un recorte menor. La atenci贸n de los inversores tambi茅n se centrar谩 en la comunicaci贸n de la Fed. Actualmente, los inversores est谩n descontando un total de 100 puntos b谩sicos de recortes este a帽o, lo que implica una reuni贸n con un recorte de 50 puntos b谩sicos, es decir, una de las celebradas en septiembre, noviembre o diciembre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Tras la reuni贸n de la Fed las decisiones pol铆ticas del BOE y el BOJ se producir谩n m谩s adelante en la semana. Sin embargo, se espera que ambos bancos centrales mantengan su comunicaci贸n actual. En el caso del BOE, hay margen para nuevos recortes si la inflaci贸n sigue cayendo. Mientras tanto, es probable que el BOJ intente calmar a los mercados tras la reciente ola de ventas de p谩nico de julio. La ret贸rica actual del banco sugiere que las condiciones del mercado siguen siendo demasiado inestables. Calendario detallado de la semana: 16 de septiembre: lunes 08:30 AM - Suiza, inflaci贸n del IPC de agosto

14:00 PM聽- Polonia, inflaci贸n b谩sica de agosto

14:30 PM聽- EE. UU., 铆ndice Empire de Nueva York de septiembre 17 de septiembre: martes 09:00 AM聽- Alemania, 铆ndice ZEW de septiembre

12:30 PM聽- EE. UU., ventas minoristas de agosto 18 de septiembre: mi茅rcoles 12:30 PM聽- Canad谩, informe del IPC de agosto

13:15 PM聽- EE. UU., producci贸n industrial de agosto

08:40 PM - EE. UU., datos de inventarios de petr贸leo del API 19 de septiembre: jueves 8:00 AM - Noruega, decisi贸n del Norges Bank

8:00 AM聽- Polonia, datos del mercado laboral de agosto

11:00 AM - Decisi贸n del BoE

11:00 AM聽- Decisi贸n del CBRT

01:30 PM聽- EE.UU., datos de la Reserva Federal de Filadelfia para septiembre

14:30聽- EE.UU., datos de la EIA sobre los inventarios de gas natural 20 de septiembre: viernes 02:30 AM - Datos de inventarios de petr贸leo del Departamento de Energ铆a de EE. UU.

08:00 PM - Decisi贸n de la FED + gr谩fico de puntos

08:30 PM - Conferencia de Powell despu茅s de la decisi贸n

00:00 AM聽- Decisi贸n del BoJ

