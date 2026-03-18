🪙 Seminario Decisión de Tasas de la FED

- Sigue la reunión de la FED en la que se decidirán las tasas de interés en Estados Unidos y conoce junto a nuestro equipo de especialistas, las implicaciones que tiene este evento en los mercados financieros.
- Sigue la reunión de la FED en la que se decidirán las tasas de interés en Estados Unidos y conoce junto a nuestro equipo de especialistas, las implicaciones que tiene este evento en los mercados financieros.
Decisión de tasas de la FED — seguimiento en vivo
Sigue la reunión de la Reserva Federal en la que se definirán los tipos de interés en Estados Unidos y conoce, junto a nuestro equipo de especialistas, las implicaciones clave para los mercados financieros.
📊 Acompáñanos en esta transmisión en vivo donde analizaremos en tiempo real la decisión de política monetaria y su impacto. Este evento puede marcar la pauta de los mercados para las próximas semanas. ¡No te lo pierdas!
_____________________________________________________________
👉 ¿Quieres operar acciones, índices como o materias primas con una plataforma profesional?
Abre tu cuenta real en XTB aquí
Cierre de mercado : Wall Street y el oro caen, mientras el dólar domina en un entorno de aversión al riesgo
Dólar Hoy Colombia: cae hacia $3.684 mientras tensiones con Ecuador y volatilidad externa mantienen al mercado sin tendencia clara
Tres mercados clave para la próxima semana (20.03.2026)
Oro: cuando la caída se acelera demasiado, el mercado empieza a preparar el rebote
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "