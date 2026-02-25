¿Señal de fortaleza o calma antes de la volatilidad? Brent se mantiene pese a fuerte aumento de inventarios en EE.UU.

El mercado energético continúa operando con una fuerte prima de riesgo. Los futuros del Brent (OIL) se negocian alrededor de USD 71,5–72 por barril, mientras el WTI (OIL.WTI) se sitúa cerca de USD 66, niveles que no se observaban desde hace siete meses. La narrativa dominante es la tensión entre Estados Unidos e Irán, en la antesala de una nueva ronda de negociaciones nucleares en Ginebra.

El estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del crudo mundial exportado por mar, sigue siendo el principal punto crítico. Cualquier interrupción en esta vía logística tendría un impacto inmediato en la oferta global y, por extensión, en los precios del crudo.

Acumulación récord que desafía la narrativa alcista

En paralelo, hoy los datos oficiales de la Energy Information Administration (EIA) mostraron una acumulación significativa de inventarios de crudo: +15,989 millones de barriles, cifra muy superior a la previsión de +1,800M y al incremento previo de -9,014M. Se trata de una sorpresa alcista en términos de oferta disponible.

En Cushing, Oklahoma, punto de entrega del WTI, las reservas aumentaron 0,881M de barriles, revirtiendo la caída anterior de -1,095M. Además, cifras del American Petroleum Institute (API) también reflejaron aumentos en inventarios de crudo, aunque con descensos en gasolina, configurando un panorama mixto de oferta y demanda.

En condiciones normales, una acumulación de esta magnitud presionaría los precios del petróleo a la baja. Sin embargo, la prima geopolítica ha neutralizado, por ahora, el impacto bajista de los datos fundamentales.

El catalizador inmediato

La tercera ronda de conversaciones entre delegaciones de EE.UU. e Irán en Ginebra representa el principal evento de corto plazo. Washington ha reforzado su presencia militar en la región y ha endurecido el discurso diplomático, mientras que Teherán ha señalado que un acuerdo es posible si se prioriza la negociación.

Analistas del mercado coinciden en que, sin la actual escalada retórica, el petróleo probablemente cotizaría en un rango más moderado de USD 60–65 por barril. La diferencia actual refleja el costo implícito de un escenario adverso en Medio Oriente.



Fuente: London Stock Exchange Group (LSGE)

El mercado del crudo se encuentra en una tensión clásica entre fundamentos y geopolítica. Por un lado, el fuerte aumento de inventarios en Estados Unidos confirma que no existe escasez inmediata de oferta; por otro, la incertidumbre en torno a Irán mantiene activa una prima de riesgo significativa. Si las conversaciones en Ginebra derivan en señales concretas de distensión, el mercado podría asistir a una rápida compresión de esa prima y a un ajuste bajista hacia niveles más alineados con los datos de inventarios. En cambio, cualquier ruptura diplomática o amenaza real al flujo por el estrecho de Ormuz podría desencadenar un nuevo tramo alcista. En este entorno, la volatilidad seguirá siendo el principal determinante del precio energético en el corto plazo.

Análisis técnico

WTI (OIL.WTI - H1)



Fuente: xStation5



En gráfico horario, el WTI consolida en torno a USD 65,4–65,5 tras retroceder desde los USD 66,8–67,0, manteniéndose sobre la EMA 200 (línea naranja), lo que sostiene una base técnica constructiva de corto plazo, aunque con pérdida de impulso reflejada en una EMA 50 (línea azul) que se aplana y un precio que oscila en torno a ella. La zona de USD 65,0–65,2 actúa como soporte inmediato; una ruptura habilitaría descensos hacia USD 64,6–64,8, mientras que sostenerse sobre USD 65,0 y recuperar USD 66,0 reactivaría el sesgo alcista hacia USD 66,8 y la barrera de USD 67,0, en un contexto de consolidación donde la salida del rango definirá si prevalece la extensión al alza o la toma de utilidades de corto plazo.

Brent (OIL - H1)



Fuente: xStation5



En gráfico horario, el Brent consolida en torno a USD 70,5 tras alcanzar máximos en USD 71,6–71,7, manteniéndose sobre la EMA 200 (línea naranja), lo que sostiene una estructura técnica constructiva de corto plazo, aunque con pérdida de impulso evidenciada en una EMA 50 (línea azul) que se aplana y un precio que oscila en su entorno. La zona de USD 70,0–69,9 actúa como soporte inmediato; una ruptura podría extender la corrección hacia USD 69,4–69,0, mientras que recuperar con solidez los USD 71,0 reactivaría el sesgo alcista hacia USD 71,7 y eventualmente USD 72,0–72,3, en un contexto de consolidación donde la salida del rango definirá si prevalece la continuidad alcista o una corrección técnica adicional.