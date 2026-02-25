Fuerte aumento en inventarios de crudo supera previsiones; WTI retrocede 1%

Los últimos datos de la Energy Information Administration (EIA) muestran un incremento masivo en los inventarios de crudo, ampliamente por encima de las expectativas del mercado:

Inventarios de crudo: +15,99 millones de barriles (Previsión: +1,2 millones)

Inventarios de gasolina: -1,01 millones de barriles (Previsión: -0,6 millones)

Inventarios de destilados: +0,25 millones de barriles (Previsión: -1,9 millones)

Inventarios en Cushing: +0,88 millones de barriles

Utilización de refinerías: cayó 2,4 puntos porcentuales (Previsión: +0,5 p.p.)

Producción de crudo en EE.UU.: estable en torno a 13,5 millones de barriles diarios (-33 mil bpd)

Aunque los inventarios regresan a niveles observados el año pasado, aún se mantienen por debajo del promedio de cinco años. Sin embargo, la dinámica actual comienza a confirmar un escenario de exceso relevante de oferta.

Los inventarios de crudo muestran un rebote marcado en línea con la estacionalidad. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Comentario de mercado: tensiones con Irán vs. exceso global de oferta

El mercado petrolero se encuentra atrapado entre una prima de riesgo geopolítico y datos fundamentales que apuntan a sobreoferta. Se estima que la prima geopolítica oscila entre USD 3 y USD 10 por barril.

Por un lado, el discurso de Donald Trump hacia Irán se ha endurecido. El presidente acusó a Teherán de retomar ambiciones nucleares “preocupantes”, alimentando temores de un eventual bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del crudo mundial, y un potencial repunte de precios por encima de USD 100. El mercado espera con atención las conversaciones previstas para el jueves, mientras las fuerzas estadounidenses permanecen en alerta. No obstante, en su discurso sobre el Estado de la Unión, Trump manifestó preferencia por alcanzar un acuerdo, aunque reiteró que no permitirá que Irán desarrolle armas nucleares.

Por otro lado, los fundamentos físicos continúan deteriorándose. El reporte de la EIA, con un aumento cercano a 16 millones de barriles, constituye una señal claramente bajista que confirma la sobreoferta global. Rusia e Irán ya aplican descuentos agresivos (entre USD 11 y USD 12 por barril para China) con el objetivo de colocar excedentes. Además, la narrativa de transición energética (“Net Zero”) pierde peso frente a políticas orientadas a incrementar producción.

En el mediano plazo, este entorno podría mantener al WTI contenido en torno a USD 66, siempre que no se materialice un conflicto militar abierto.



Fuente: xStation 5