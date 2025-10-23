Sentimiento mixto en Wall Street 📊IBM cae, Honeywell sube un 7%

El sentimiento en Wall Street fue mixto al inicio de la sesión de negociación en EE. UU. Hasta el 17 de octubre, aproximadamente el 12% de las empresas del S&P 500 habían publicado sus resultados del tercer trimestre. Un impresionante 86% superó las expectativas de los analistas en cuanto a ganancias por acción (EPS), una tasa superior al promedio de cinco años (78%) y de diez años (75%). Sin embargo, la sorpresa media en beneficios fue del 5.9%, por debajo del promedio de cinco años del 8.4%.

La tasa de crecimiento de beneficios global (hasta el 17 de octubre), que combina resultados ya publicados y estimaciones para las empresas aún por reportar, se sitúa actualmente en 8.5%, frente al 7.7% de la semana pasada y el 7.9% al cierre de septiembre, según datos de FactSet Research Systems. Hoy, tras el cierre de la sesión estadounidense, Intel (INTC.US) publicará sus resultados.

El índice Nasdaq 100 lucha por mantenerse por encima del nivel psicológico de los 25,000 puntos. A medio plazo, el índice de referencia podría volver a probar la media móvil exponencial de 50 días (EMA50, línea naranja), especialmente si los compradores no logran impulsar decisivamente el índice por encima de esa barrera.

Tesla abrió la sesión con un gap bajista de casi 3%. Honeywell, el gigante industrial, se benefició de un sólido informe trimestral. Sus acciones volvieron a situarse por encima de la media móvil exponencial de 200 días (EMA200, línea roja), intentando revertir una tendencia bajista de mediano plazo.

Noticias corporativas

Tesla (TSLA.US) cayó un 3.5% después de que sus beneficios se desplomaran, a pesar de un récord de ventas de vehículos.

Dow Inc. (DOW.US) subió un 6% luego de que la empresa química superara las estimaciones de EBITDA operativo del tercer trimestre.

Honeywell (HON.US) ganó un 4% tras presentar ganancias por acción ajustadas mejores de lo esperado.

IBM (IBM.US) cayó un 7% después de que los ingresos en segmentos clave de software —incluido Red Hat— no alcanzaran las expectativas.

Las Vegas Sands (LVS.US) avanzó un 5% tras reportar ganancias por acción del tercer trimestre por encima de las previsiones.

LendingClub (LC.US) subió un 11% después de ofrecer una orientación positiva sobre originación de préstamos para el cuarto trimestre; JPMorgan mejoró su recomendación a "sobreponderar".

Moderna (MRNA.US) cayó un 4% luego de que su vacuna contra el citomegalovirus no alcanzara su objetivo principal en un ensayo en fase avanzada.

Molina Healthcare (MOH.US) se desplomó un 18% tras recortar su previsión de beneficios ajustados para el año completo debido al aumento de los costos médicos en todas sus unidades de negocio.

T-Mobile US (TMUS.US) cayó un 1% tras publicar sus resultados del tercer trimestre.

Tractor Supply (TSCO.US) cayó un 3% tras reducir su previsión de ventas anuales, ubicándola cerca del límite inferior del rango anterior.

Ribbon Communications (RBBN.US) bajó un 14% debido a un beneficio del tercer trimestre decepcionante y una débil previsión de ingresos para el cuarto trimestre.

Ventyx Biosciences (VTYX.US) se disparó un 105% después de que un ensayo clínico en fase intermedia mostrara una reducción significativa de factores de riesgo cardiovascular en pacientes con obesidad.

Nvidia en consolidación

Los índices bursátiles estadounidenses han entrado en una fase de consolidación, reflejada perfectamente por el precio de las acciones de Nvidia, que actualmente se mueve en torno a la media móvil exponencial de 50 días (EMA50, línea naranja).

