Sesión tranquila con foco en el Jackson Hole y el IPC

La sesión de hoy se presenta tranquila. El calendario macroeconómico no incluye una gran cantidad de publicaciones de datos, y los inversores podrían reaccionar de forma secundaria a las reuniones de ayer en la Casa Blanca sobre la guerra en Ucrania. En este sentido, estamos a la espera de detalles sobre la reunión física entre Putin y Zelenski y las garantías de paz negociadas en el seno de la OTAN. Por otro lado, la atención del mercado se dirige lentamente a Jackson Hole, donde Jerome Powell tiene previsto pronunciar un discurso sobre las perspectivas de la política monetaria actual y futura de EE. UU. (el viernes)
- Los futuros se negocian de forma mixta antes de la apertura de la sesión de efectivo.
- El calendario económico incluye principalmente el informe del IPC de Canadá y los datos del mercado inmobiliario de EE. UU.
- Los inversores también podrían reaccionar a los resultados trimestrales de Home Depot y a posibles noticias geopolíticas.
Calendario macro detallado para la sesión de hoy:
14:30 PM, Canadá - Datos de inflación de julio:
IPC recortado: pronóstico 3,0% interanual; anterior 3,0% interanual;
IPC medio: previsión 3,1% interanual; anterior 3,1% interanual;
IPC: previsión 0,3% intermensual; anterior 0,1% intermensual;
IPC: previsión 1,7% interanual; anterior 1,9% interanual;
IPC básico: previsión 0,4% intermensual; anterior 0,1% intermensual;
14:30 PM, Estados Unidos - Permisos de construcción para julio:
- pronóstico 1.390M; anterior 1.393M;
14:30 PM Estados Unidos - Permisos de construcción para julio (variación):
- anterior -0,1% MoM;
14:30 PM Estados Unidos - Inicios de construcción de viviendas para julio:
- pronóstico 1.290M; anterior 1.321M;
14:30 PM, Estados Unidos - Inicios de construcción de viviendas para julio (variación):
- anterior 4,6% MoM;
17:30 PM, Estados Unidos - Datos del PIB:
- PIB de la Reserva Federal de Atlanta (T3): pronóstico 2,5%; anterior 2,5%;
20:10 PM, Estados Unidos - Bowman, miembro del FOMC, habla
22:30 PM, Estados Unidos - Datos de la EIA:
- Existencias semanales de petróleo crudo API: anteriores 1,500M;
Mañana:
01:50 AM , Japón - Datos de la balanza comercial:
Balanza Comercial Ajustada: pronóstico -0,07T; anterior -0,24T;
Balanza comercial: pronóstico 196,2 mil millones; anterior 153,1 mil millones;
Importaciones: previsión -10,4% interanual; anterior 0,2% interanual;
Exportaciones: previsión -2,1% interanual; anterior -0,5% interanual;
01:50 AM , Japón - Pedidos de maquinaria básica para junio:
- pronóstico -0,4% intermensual; anterior -0,6% intermensual;
01:50 AM , Japón - Pedidos de maquinaria básica para junio:
- pronóstico 5,0% interanual; anterior 4,4% interanual;
03:00 AM, China - Tasa preferencial de préstamos de China a 5 años para agosto:
- pronóstico 3,50%; anterior 3,50%;
03:15 AM , China - Tasa preferencial de préstamos del Banco Popular de China:
- pronóstico 3,00%; anterior 3,00%;
04:00 AM , Nueva Zelanda - Declaración de tasas del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda
04:00 AM , Nueva Zelanda - Decisión sobre la tasa de interés del RBNZ para diciembre:
- pronóstico 3,00%; anterior 3,25%;
04:00 AM, Nueva Zelanda - Declaración de Política Monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda
05:00 AM , Nueva Zelanda - Conferencia de Prensa del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda
