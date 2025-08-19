Leer más

Sesión tranquila con foco en el Jackson Hole y el IPC

03:44 19 de agosto de 2025

La sesión de hoy se presenta tranquila. El calendario macroeconómico no incluye una gran cantidad de publicaciones de datos, y los inversores podrían reaccionar de forma secundaria a las reuniones de ayer en la Casa Blanca sobre la guerra en Ucrania. En este sentido, estamos a la espera de detalles sobre la reunión física entre Putin y Zelenski y las garantías de paz negociadas en el seno de la OTAN. Por otro lado, la atención del mercado se dirige lentamente a Jackson Hole, donde Jerome Powell tiene previsto pronunciar un discurso sobre las perspectivas de la política monetaria actual y futura de EE. UU. (el viernes)

  • Los futuros se negocian de forma mixta antes de la apertura de la sesión de efectivo.
  • El calendario económico incluye principalmente el informe del IPC de Canadá y los datos del mercado inmobiliario de EE. UU.
  • Los inversores también podrían reaccionar a los resultados trimestrales de Home Depot y a posibles noticias geopolíticas.

Calendario macro detallado para la sesión de hoy:

14:30 PM, Canadá - Datos de inflación de julio:

  • IPC recortado: pronóstico 3,0% interanual; anterior 3,0% interanual;

  • IPC medio: previsión 3,1% interanual; anterior 3,1% interanual;

  • IPC: previsión 0,3% intermensual; anterior 0,1% intermensual;

  • IPC: previsión 1,7% interanual; anterior 1,9% interanual;

  • IPC básico: previsión 0,4% intermensual; anterior 0,1% intermensual;

14:30 PM, Estados Unidos - Permisos de construcción para julio:

  • pronóstico 1.390M; anterior 1.393M;

14:30 PM Estados Unidos - Permisos de construcción para julio:

  • anterior -0,1% MoM;

14:30 PM Estados Unidos - Inicios de construcción de viviendas para julio:

  • pronóstico 1.290M; anterior 1.321M;

14:30 PM, Estados Unidos - Inicios de construcción de viviendas para julio:

  • anterior 4,6% MoM;

14:30 PM, Canadá - Datos de inflación de julio:

  • IPC básico: anterior 2,7% interanual;

  • IPC común: previsión 2,7% interanual; anterior 2,6% interanual;

17:30 PM, Estados Unidos - Datos del PIB:

  • PIB de la Reserva Federal de Atlanta (T3): pronóstico 2,5%; anterior 2,5%;

20:10 PM, Estados Unidos - Bowman, miembro del FOMC, habla

22:30 PM, Estados Unidos - Datos de la EIA:

  • Existencias semanales de petróleo crudo API: anteriores 1,500M;

Mañana:

01:50 AM , Japón - Datos de la balanza comercial:

  • Balanza Comercial Ajustada: pronóstico -0,07T; anterior -0,24T;

  • Balanza comercial: pronóstico 196,2 mil millones; anterior 153,1 mil millones;

  • Importaciones: previsión -10,4% interanual; anterior 0,2% interanual;

  • Exportaciones: previsión -2,1% interanual; anterior -0,5% interanual;

01:50 AM , Japón - Pedidos de maquinaria básica para junio:

  • pronóstico -0,4% intermensual; anterior -0,6% intermensual;

01:50 AM , Japón - Pedidos de maquinaria básica para junio:

  • pronóstico 5,0% interanual; anterior 4,4% interanual;

03:00 AM, China - Tasa preferencial de préstamos de China a 5 años para agosto:

  • pronóstico 3,50%; anterior 3,50%;

03:15 AM , China - Tasa preferencial de préstamos del Banco Popular de China:

  • pronóstico 3,00%; anterior 3,00%;

04:00 AM , Nueva Zelanda - Declaración de tasas del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda

04:00 AM , Nueva Zelanda - Decisión sobre la tasa de interés del RBNZ para diciembre:

  • pronóstico 3,00%; anterior 3,25%;

04:00 AM, Nueva Zelanda - Declaración de Política Monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda

05:00 AM , Nueva Zelanda - Conferencia de Prensa del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

