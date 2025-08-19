Sesión tranquila con foco en el Jackson Hole y el IPC

La sesión de hoy se presenta tranquila. El calendario macroeconómico no incluye una gran cantidad de publicaciones de datos, y los inversores podrían reaccionar de forma secundaria a las reuniones de ayer en la Casa Blanca sobre la guerra en Ucrania. En este sentido, estamos a la espera de detalles sobre la reunión física entre Putin y Zelenski y las garantías de paz negociadas en el seno de la OTAN. Por otro lado, la atención del mercado se dirige lentamente a Jackson Hole, donde Jerome Powell tiene previsto pronunciar un discurso sobre las perspectivas de la política monetaria actual y futura de EE. UU. (el viernes)

Los futuros se negocian de forma mixta antes de la apertura de la sesión de efectivo.

El calendario económico incluye principalmente el informe del IPC de Canadá y los datos del mercado inmobiliario de EE. UU.

y los datos del mercado inmobiliario de EE. UU. Los inversores también podrían reaccionar a los resultados trimestrales de Home Depot y a posibles noticias geopolíticas.

Calendario macro detallado para la sesión de hoy:

14:30 PM, Canadá - Datos de inflación de julio:

IPC recortado: pronóstico 3,0% interanual; anterior 3,0% interanual;

IPC medio: previsión 3,1% interanual; anterior 3,1% interanual;

IPC: previsión 0,3% intermensual; anterior 0,1% intermensual;

IPC: previsión 1,7% interanual; anterior 1,9% interanual;

IPC básico: previsión 0,4% intermensual; anterior 0,1% intermensual;

14:30 PM, Estados Unidos - Permisos de construcción para julio:

pronóstico 1.390M; anterior 1.393M;

anterior -0,1% MoM;

14:30 PM Estados Unidos - Inicios de construcción de viviendas para julio:

pronóstico 1.290M; anterior 1.321M;

anterior 4,6% MoM;

IPC básico: anterior 2,7% interanual;

IPC común: previsión 2,7% interanual; anterior 2,6% interanual;

17:30 PM, Estados Unidos - Datos del PIB:

PIB de la Reserva Federal de Atlanta (T3): pronóstico 2,5%; anterior 2,5%;

20:10 PM, Estados Unidos - Bowman, miembro del FOMC, habla

22:30 PM, Estados Unidos - Datos de la EIA:

Existencias semanales de petróleo crudo API: anteriores 1,500M;

Mañana:

01:50 AM , Japón - Datos de la balanza comercial:

Balanza Comercial Ajustada: pronóstico -0,07T; anterior -0,24T;

Balanza comercial: pronóstico 196,2 mil millones; anterior 153,1 mil millones;

Importaciones: previsión -10,4% interanual; anterior 0,2% interanual;

Exportaciones: previsión -2,1% interanual; anterior -0,5% interanual;

01:50 AM , Japón - Pedidos de maquinaria básica para junio:

pronóstico -0,4% intermensual; anterior -0,6% intermensual;

pronóstico 5,0% interanual; anterior 4,4% interanual;

03:00 AM, China - Tasa preferencial de préstamos de China a 5 años para agosto:

pronóstico 3,50%; anterior 3,50%;

03:15 AM , China - Tasa preferencial de préstamos del Banco Popular de China:

pronóstico 3,00%; anterior 3,00%;

04:00 AM , Nueva Zelanda - Declaración de tasas del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda

04:00 AM , Nueva Zelanda - Decisión sobre la tasa de interés del RBNZ para diciembre:

pronóstico 3,00%; anterior 3,25%;

04:00 AM, Nueva Zelanda - Declaración de Política Monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda

05:00 AM , Nueva Zelanda - Conferencia de Prensa del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda