Solana se desploma a su nivel más bajo en 5 meses: ¿qué viene para SOL?

El precio de Solana (SOL) ha entrado en una fase crítica tras desplomarse a su nivel más bajo desde el 23 de junio. El reciente descenso refleja la creciente presión vendedora en todo el mercado de criptomonedas, y la estructura técnica de SOL parece cada vez más frágil, los indicadores en varios marcos temporales muestran un empeoramiento del impulso bajista, una disminución de la fuerza compradora y un alto riesgo de que continúe la caída. Con el precio de SOL cayendo hacia un soporte clave mientras los osciladores de impulso se vuelven negativos, Solana podría estar acercándose a una posible corrección.

¿Cuáles podrían ser los peores escenarios para Solana a corto plazo? Averigüémoslo.

Sentimiento on-chain: titulares de SOL muestran debilidad

Al observar los datos en cadena, el Long-Term Holder NUPL (LTH-NUPL) ha caído a la zona Hope (naranja).

Esta métrica realiza un seguimiento de las ganancias y pérdidas netas no realizadas de las monedas mantenidas durante al menos 155 días. Además, ofrece una visión clara del comportamiento de los poseedores, una caída a la zona de Esperanza suele indicar que los inversores a largo plazo aún obtienen ganancias moderadas. Sin embargo, también muestra que empiezan a sentir incertidumbre sobre la tendencia. Esto refleja una fase de confianza frágil. Si la demanda no mejora a partir de ahora, el precio de Solana podría sufrir una corrección más profunda. Más allá de los inversores a largo plazo, los inversores a corto plazo de Solana también parecen estar perdiendo la confianza en el activo.

Este comportamiento se observa en las bandas de antigüedad de suministro activo (ondas HODL), que ilustran el porcentaje de SOL que se movió por última vez dentro de rangos de tiempo específicos. Los datos muestran que los titulares que adquirieron SOL entre los últimos tres meses y la semana pasada han estado vendiendo activamente. Cuando los grupos de inversores a corto plazo comienzan a deshacerse de sus tokens, normalmente disminuye la confianza en las perspectivas de precios a corto plazo. Esta tendencia puede amplificar la volatilidad y exacerbar la presión vendedora existente. Sumado al debilitamiento del sentimiento de los inversores a largo plazo, la continua distribución por parte de los inversores a corto plazo sugiere que Solana enfrenta importantes dificultades a menos que regrese la confianza de compra.

Análisis del precio de SOL: se avecinan fuertes caídas

En el gráfico diario, el precio de Solana se encontraba atrapado dentro de un patrón de cuña ascendente, una formación que precede a una tendencia bajista. Al momento de redactar este comunicado de prensa, SOL continúa formando mínimos y máximos decrecientes.

El MACD se encuentra en territorio negativo, mostrando barras rojas consecutivas en su histograma.

se encuentra en territorio negativo, mostrando barras rojas consecutivas en su histograma. Esto refleja una fuerte presión vendedora y cambia el rumbo del mercado de forma decisiva a favor de los bajistas. La EMA de 26 días (naranja) ha cruzado por encima de la EMA de 12 días (azul), lo que refuerza la tendencia bajista.

Además, la formación de un patrón de cabeza y hombros aceleró la tendencia bajista.