Sólidos datos de ventas minoristas; el euro permanece estable 📌

Estados Unidos 鈥 Datos de Ventas Minoristas de junio: Ventas Minoristas: dato actual 0,6 % mensual; previsi贸n 0,1 % mensual; anterior -0,9 % mensual

Ventas Minoristas Controladas: dato actual 0,5 % mensual; previsi贸n 0,3 % mensual; anterior 0,2 % mensual

脥ndice de Precios de Importaci贸n: dato actual 0,1 % mensual; previsi贸n 0,3 % mensual; anterior -0,4 % mensual

脥ndice de Precios de Exportaci贸n: dato actual 0,5 % mensual; previsi贸n 0,0 % mensual; anterior -0,6 % mensual

Ventas Minoristas Subyacentes: dato actual 0,5 % mensual; previsión 0,3 % mensual; anterior -0,2 % mensual

Las ventas minoristas en EE. UU. correspondientes a junio superaron ampliamente las expectativas, con un incremento del 0,6 % frente al 0,1 % estimado, mientras que el grupo de control —clave para el cálculo del PIB— subió un 0,5 % (vs. 0,3 % esperado), a pesar de una revisión a la baja del dato previo. Las métricas subyacentes, como las ventas excluyendo automóviles y combustibles, también superaron las previsiones, y el crecimiento interanual se aceleró al 3,5 %, lo que refleja una demanda de consumo resistente.

Estados Unidos — Índice de Precios Pagados de la Fed de Filadelfia (julio):

Índice de Manufacturas de la Fed de Filadelfia: dato actual 15,9; previsión -1,2; anterior -4,0

脥ndice de Precios Pagados de la Fed de Filadelfia: dato actual 58,80; anterior 41,40

Nuevos Pedidos 鈥 Fed de Filadelfia: dato actual 18,4; anterior 2,3

Empleo 鈥 Fed de Filadelfia: dato actual 10,3; anterior -9,8

Condiciones Empresariales — Fed de Filadelfia: dato actual 21,5; anterior 18,3

Rebote notable, con los tres índices principales alcanzando sus niveles más altos desde febrero. El índice de empleo volvió a terreno positivo, lo que indica creación de puestos de trabajo, mientras que los índices de precios repuntaron nuevamente, señalando presiones inflacionarias persistentes. Las empresas se mantienen optimistas, y los indicadores de actividad futura apuntan a un crecimiento esperado en los próximos seis meses.

Estados Unidos — Datos de Empleo:

Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo: dato actual 221 mil; previsión 233 mil; anterior 228 mil

Promedio M贸vil de 4 Semanas: dato actual 229,5聽mil; anterior 235,75聽mil

Solicitudes Continuas: dato actual 1.956聽mil; previsi贸n 1.970聽mil; anterior 1.954聽mil

聽 ___

