Sorpresa en el informe de producción industrial alemana💡

03:16 8 de septiembre de 2025

Producción Industrial en Alemania (intermensual en el mes de julio): 1,3% (Estimado: 1,0%. Anterior: -1,9%. Revisado -0,1%).

  • Producción Industrial (interanual): 1,5% (Estimado: -0,3%. Anterior: -3,6%. Revisado -1,8%).

El par euro-dólar repuntó ligeramente después de que los datos de producción industrial alemana superaran con creces las expectativas, lo que, en teoría, allana el camino para una postura más cautelosa del BCE en materia de política monetaria.

Cotización del euro-dólar

 
 

Fuente : Plataforma de XTB

