Sorpresa en el informe de producción industrial alemana💡

Producción Industrial en Alemania (intermensual en el mes de julio): 1,3% (Estimado: 1,0%. Anterior: -1,9%. Revisado -0,1%).
- Producción Industrial (interanual): 1,5% (Estimado: -0,3%. Anterior: -3,6%. Revisado -1,8%).
El par euro-dólar repuntó ligeramente después de que los datos de producción industrial alemana superaran con creces las expectativas, lo que, en teoría, allana el camino para una postura más cautelosa del BCE en materia de política monetaria.
Cotización del euro-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
