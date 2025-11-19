SQM anota su mejor trimestre en dos años impulsada por precios del litio y ventas históricas

La chilena SQM cerró el tercer trimestre de 2025 con su mejor resultado en dos años, impulsada por un repunte en los precios del litio y por volúmenes de venta que alcanzaron un máximo histórico. La empresa reportó un Ebitda de US$404 millones, ligeramente por encima de las proyecciones del mercado, en un período donde comercializó 72.900 toneladas métricas de litio, un incremento interanual de 43% que permitió llevar los ingresos del segmento a US$603,7 millones. El avance se enmarca en un entorno donde la demanda global vuelve a acelerarse tras varios trimestres de sobreoferta, reflejado en la revisión al alza de la estimación de crecimiento del consumo mundial, que SQM ajustó a más de 20% para este año.

Fuerte mejora desde China impulsa la recuperación del mercado

El escenario internacional también evolucionó de manera favorable para la compañía. En China, principal consumidor global, los futuros de carbonato de litio en Guangzhou alcanzaron máximos de 14 meses después de subir más de 9% en una sola jornada, impulsados por expectativas de que la demanda crecerá cerca de 30% en 2026.

La expansión de los sistemas de almacenamiento energético, el aumento sostenido de la producción de vehículos de nueva energía —que acumulan un alza superior al 30% en el año— y los planes estatales para duplicar la capacidad de carga eléctrica han reforzado el consumo de litio en ese mercado. Esta mejora en el sentimiento contrasta con meses anteriores, cuando las noticias giraban en torno a interrupciones productivas y acumulación de inventarios.

Demanda más diversificada: almacenamiento energético toma protagonismo

En su reporte, SQM destacó que la demanda no solo proviene del sector automotriz, sino también del impulso que están mostrando las soluciones de almacenamiento energético a gran escala, un segmento que toma mayor protagonismo a medida que crece el uso de energías renovables y sistemas que requieren baterías de alta capacidad. Este cambio en la composición de la demanda fue clave para mejorar los precios promedio obtenidos por la compañía durante el trimestre, en comparación con los valores presionados de mediados de año.

Avances clave en el acuerdo SQM–Codelco para el salar de Atacama

La empresa también avanzó en su proceso de asociación con Codelco para el desarrollo conjunto del salar de Atacama, después de recibir la aprobación de autoridades regulatorias chinas, un requisito relevante debido al peso que tiene ese país en el consumo global de litio y a la presencia de inversionistas asiáticos en la estructura accionaria de SQM. Este paso despeja el camino para un modelo de operación mixto que marcará la próxima fase productiva de la firma en Chile.

Fuerte reacción en el mercado bursátil

En el mercado bursátil, las acciones de SQM operaron con un alza cercana al 5% en el premercado, en línea con el renovado optimismo global hacia el sector. Con ventas récord, precios en recuperación y un escenario externo más dinámico, el trimestre confirma que la industria del litio comienza a dejar atrás el ciclo de debilidad que caracterizó gran parte de 2023 y 2024.

