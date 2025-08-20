SQM cae 58,6% en utilidad en 2T25 pese a avance del yodo y refinería en Australia

Ingresos y utilidades

Sociedad Química y Minera de Chile (SQM.US) reportó en el 2T25 ingresos por US$1.042,7 millones, una caída de -19,4% interanual, con una utilidad neta de US$88,4 millones (-58,6%).

El EBITDA ajustado alcanzó US$307,9 millones, con un margen de 29,5%.

La compañía informó además un impacto no recurrente cercano a US$50 millones en el costo de ventas, asociado a la firma de convenios colectivos durante el trimestre.

Desglose por segmentos de negocio

Litio y Derivados : ventas por US$445,2 millones ( -33% ), presionadas por precios aún débiles en el mercado.

Specialty Plant Nutrition (SPN) : estable en US$260,3 millones , mostrando resiliencia frente al resto de divisiones.

Yodo y Derivados : subió a US$271,3 millones , con un precio promedio de US$71,5/kg , impulsando márgenes.

Potasio: cayó a US$40,4 millones (-44,7%), reflejando debilidad en volúmenes y precios.

Este desglose muestra un trimestre con fuerte presión del litio, mientras que el yodo se consolida como soporte en ingresos.

Guía 2025 y proyectos en marcha

SQM entregó su guía 2025, que contempla:

Alza de ~10% en volúmenes desde el Salar de Atacama .

Cerca de 20.000 t LCE en la División Internacional .

Avance de la refinería Kwinana (Australia), que logró su primer producto en julio y proyecta alcanzar 50.000 t/año de hidróxido a plena capacidad hacia 2026.

Reacción del mercado

Tras la publicación de los resultados, el ADR de SQM registró alta volatilidad intradía, cotizando en torno a US$43–44:

Salto inicial tras la apertura.

Posterior retroceso, en línea con el panorama de precios del litio aún debilitados.

La propia compañía señaló que mantiene expectativas de recuperación gradual hacia la segunda mitad del año, lo que condicionará la trayectoria de sus ingresos en los próximos trimestres.

