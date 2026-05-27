SQM eleva su guía de litio tras fuerte resultado trimestral

SQM (SQM.US) reportó este martes sus resultados del Q1 2026 con una lectura mixta que el mercado resolvió positivamente, la acción sube +5.5% en la sesión. Los ingresos y el EBITDA superaron el consenso con claridad, el BPA GAAP quedó por debajo de las estimaciones, y la guía anual de crecimiento de volúmenes de litio fue elevada de 10% a 15%.

Para una empresa cuyo valor en bolsa depende en buena medida de lo que el mercado proyecte para el ciclo del litio, ese último punto fue suficiente para que el saldo de la sesión sea positivo.

Los números del trimestre

Los ingresos totales de 1.760 millones de dólares representaron un crecimiento del 69.8% respecto al mismo trimestre de 2025 y superaron el consenso en 60 millones. El margen bruto se expandió de 29.4% a 44.2%, llevando la utilidad bruta de 304.7 a 778.6 millones. El EBITDA ajustado de 837 millones superó las estimaciones y representó más del doble del nivel de hace un año. La utilidad neta de 364.7 millones aumentó 165.2% interanual.

Fuente: Investor Relations de SQM.

El punto negativo fue el BPA GAAP de 1.28 dólares, que quedó 0.30 por debajo del consenso de 1.58. La diferencia entre un EBITDA que superó expectativas y un BPA que las decepcionó refleja factores por debajo de la línea operativa, como costos financieros, impuestos y el esquema de contribuciones al Estado chileno. El CEO Ricardo Ramos señaló que en el Q1 la alianza Nova Andino Litio generó más de 530 millones de dólares en contribuciones al Estado, incluyendo pagos a CORFO, gobiernos locales e impuestos. Esa carga, que es el costo de la alianza con Codelco, comprime el resultado neto aunque el negocio operativo sea sólido.

El litio y la tesis del mercado ajustado

Litio tuvo fuertes volúmenes de ventas (+25%), con precios de venta promedio más altos que el año anterior (+88%). Fuente: Investor Relations de SQM.

El argumento central de la presentación de resultados fue la dinámica de oferta y demanda del litio. SQM operó a plena capacidad en el trimestre con 69.000 toneladas métricas de equivalente de carbonato de litio (LCE), y el CEO señaló que la demanda global de litio podría superar los 1.9 millones de toneladas métricas de LCE en 2026, mientras las dinámicas de mercado siguen apuntando a un balance oferta-demanda ajustado. Ese diagnóstico sustentó la decisión de elevar la guía de crecimiento de volúmenes anuales de 10% a 15%.

La inversión conjunta con Codelco a través de Nova Andino Litio añadió otra dimensión al cuadro de largo plazo. SQM y Codelco presupuestaron 3.000 millones de dólares para desarrollar tecnología de extracción directa de litio (DLE) en el desierto de Atacama, un método descrito como más limpio y rápido que la evaporación tradicional. El proyecto Salar Futuro completará el proceso de documentación ambiental en los próximos meses, con construcción prevista hacia finales de la década y operación plena en la primera mitad de los años 2030. No hay todavía una decisión final de inversión.

Los segmentos más allá del litio

Los Nutrientes Especializados para Plantas (SPN), un segmento que el mercado frecuentemente subestima, también sorprendió al alza en el Q1, con volúmenes y precios por encima de lo esperado. SQM elevó la guía de crecimiento de volúmenes de SPN para el año hasta aproximadamente un 10% interanual. El contexto favorable se explica por la reducción de exportaciones de nitrato de potasio desde China, cuyos productores están priorizando el consumo interno, lo que abre espacio para que SQM atienda mercados previamente subabastecidos.

El segmento de yodo también mostró solidez, con altos volúmenes de ventas y precios más altos que el año anterior. La guía de volúmenes para el año se mantuvo sin cambios, en línea con los niveles del año previo. El gasoducto de agua de mar está en fase de puesta en marcha y se espera que entre en operación en el segundo semestre de 2026.

Con estos resultados, el consenso de Wall Street mantiene una recomendación agregada de Compra sobre SQM. El P/E forward de 14.16 veces es relativamente moderado para una empresa con guía de crecimiento de volúmenes revisada al alza en el año.

Fuente: xStation5.