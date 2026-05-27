Resumen Diario: El petróleo y los índices caen pese a las ilusorias esperanzas de paz

Señales contradictorias están golpeando al mercado respecto a las negociaciones entre EE.UU. e Irán destinadas a poner fin a la guerra y restaurar los flujos energéticos a través del estratégico Estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump afirmó que no está “satisfecho” con el progreso de las conversaciones, enfriando las expectativas de un acuerdo rápido.

La Casa Blanca desestimó los reportes de medios iraníes sobre un borrador de acuerdo interino, bajo el cual el tráfico en el estrecho volvería supuestamente a la normalidad en un mes, calificándolos como una “fabricación completa” y negando rotundamente esas afirmaciones.

Donald Trump añadió que nadie controlará el estrecho y que Estados Unidos lo supervisará. También señaló que los USD 24 mil millones en activos congelados de Teherán solo serán devueltos cuando Irán comience a “comportarse apropiadamente”, lo que sigue siendo uno de los principales puntos de conflicto junto con el tema del libre tránsito por Ormuz.