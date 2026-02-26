Stellantis pierde 22.332 millones en 2025 y redefine su estrategia con tecnología china

Stellantis cerró 2025 con el segundo peor resultado de su historia corporativa. El grupo automotriz, matriz de Fiat, Peugeot, Citroën y Ram, reportó pérdidas netas de 22.332 millones de euros, un contraste marcado respecto a los 5.520 millones de ganancias en 2024. Los ingresos retrocedieron un 2%, hasta 153.508 millones de euros, afectados por el tipo de cambio y la guerra de precios, pese a un leve aumento del 1% en las ventas globales (5,48 millones de vehículos).

La compañía contabilizó 25.400 millones de euros en cargos extraordinarios vinculados a la reestructuración de su negocio de vehículos eléctricos. Antonio Filosa, CEO desde junio tras la salida de Carlos Tavares, fue tajante: los resultados reflejan “el coste de haber sobreestimado el ritmo de la transición energética”.

En la era Tavares, Stellantis prometió que el 100% de sus ventas en Europa y el 50% en EE. UU. serían eléctricas para 2030. La realidad ha desbaratado esa previsión: los eléctricos apenas representan el 17% de las ventas en Europa y el 8% en Norteamérica. Ante la retirada de subsidios y la baja demanda, la empresa canceló lanzamientos, redimensionó plantas de baterías y suspendió el dividendo de 2026 para proteger su balance, apoyándose en una liquidez cercana a 50.000 millones de euros.



Diésel, híbridos y tecnología china

Para frenar la caída de rentabilidad y la pérdida de cuota frente a competidores asiáticos como BYD y MG, Stellantis está redefiniendo su estrategia. La compañía devuelve protagonismo a los motores de combustión, con planes de retomar el Hemi V8 para la marca Ram en EE. UU., reintroducir motores diésel en modelos europeos como el Opel Astra y el Peugeot 308, y apostar por versiones híbridas del Fiat 500.

En Asia, Stellantis negocia en fases iniciales el uso de plataformas, software y tecnología de baterías de su socio chino Leapmotor para marcas europeas de gran consumo. En 2023, la firma invirtió 1.100 millones de dólares para adquirir una participación (hoy diluida al 15%) y crear la empresa conjunta Leapmotor International, que ya distribuye modelos como el SUV C10 en Europa y planea ensamblarlos en Zaragoza, España. Ahora busca ir más allá, utilizar directamente la arquitectura china para abaratar los costos de desarrollo de sus propios modelos Fiat, Opel y Peugeot.

Si se concreta este año, sería la primera vez que un gran fabricante occidental depende de manera directa de tecnología y software chinos para sostener su oferta en Europa. No obstante, el acuerdo enfrenta obstáculos regulatorios, como la protección de datos y la normativa estadounidense que prohibirá la venta de vehículos conectados con tecnología china a partir de 2027.

Escepticismo del mercado

Aunque las acciones de Stellantis subieron levemente tras conocerse la posible ampliación del acuerdo con Leapmotor, la firma acumula una caída de un 27.52% en lo que va del año.

El mercado no solo observa con preocupación la caída de ventas, sino también los problemas de calidad en los vehículos, consecuencia directa de la política de recortes de costos aplicada bajo la gestión de Carlos Tavares. Para corregirlo, la compañía se ha visto obligada a contratar a más de 2.000 ingenieros en 2025.

De cara a 2026, Stellantis mantiene una guía conservadora, con expectativas de un crecimiento de ingresos de un dígito medio y una mejora progresiva del flujo de caja. Los inversionistas esperan que Antonio Filosa detalle el plan definitivo de rescate en el Capital Markets Day previsto para mayo.

Análisis técnico

La cotización de Stellantis (STLAM.IT) muestra un impulso alcista de corto plazo, situándose actualmente en torno a los 6.8570. Este movimiento ha logrado posicionar al precio por encima de la EMA de 50 periodos (6.5769), lo que sugiere un cambio de sentimiento, sin embargo, la EMA de 200 periodos (7.0633) sigue presionando el precio, actuando como resistencia superior y manteniendo al mercado en alerta ante una posible reversión.

El RSI, actualmente en 68.9 puntos, refleja una robusta convicción compradora. Si bien se aproxima a niveles de sobrecompra, el ligero margen restante sugiere que el activo aún podría intentar un avance a la zona de la EMA de 200 antes de mostrar signos de agotamiento. La capacidad de consolidarse por encima de los 6.60 será fundamental para validar este avance y evitar que el repunte sea absorbido por la tendencia bajista previa.

La evolución del precio dependerá en gran medida de los avances tangibles en la colaboración con su socio chino Leapmotor y de la recepción que los inversionistas den a la reciente emisión de deuda de la compañía.

