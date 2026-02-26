Nasdaq 100 retrocede 1% en medio de debilidad en Nvidia

- La debilidad en Nvidia y la fuerte caída en Heico pesan sobre el Nasdaq 100, mientras el mercado evalúa la sostenibilidad de márgenes y la solidez del ciclo tecnológico tras resultados exigentes.
El sentimiento en Wall Street se debilita hoy, con el NASDAQ 100 (US100) en el mercado al contado cayendo 0,7% y el S&P 500 (US500) retrocediendo 0,3%, pese al trimestre récord de Nvidia publicado ayer y a su proyección muy optimista. El Dow Jones y el Russell 2000 muestran un desempeño relativamente mejor, operando en un rango de 0,15%–0,3%.
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. aumentaron ligeramente la semana pasada, aunque permanecen en niveles históricamente bajos, lo que sugiere que las empresas siguen evitando despidos significativos pese a una desaceleración en el ritmo de contratación.
Las solicitudes ajustadas estacionalmente totalizaron 212.000 en la semana finalizada el 21 de febrero, 4.000 más que la lectura previa revisada al alza, pero por debajo del consenso de Dow Jones (215.000). El promedio móvil de cuatro semanas aumentó en 750 hasta 220.250. Las solicitudes continuas, reportadas con una semana de rezago, cayeron en 31.000 hasta 1,833 millones. Los datos apuntan a una probable pausa prolongada en la flexibilización de la política de la Fed.
Una caída superior al 3% en las acciones de Nvidia presiona el sentimiento general, mientras que la compañía aeroespacial y de defensa Heico (HEI.US) retrocede casi 13%.
US100 (D1 interval)
Las acciones de Nvidia pierden impulso pese a un sólido informe trimestral y expectativas robustas para el trimestre actual, cayendo por debajo de USD 190 por acción. Fuente: xStation
¿Problemas en Heico?
Las acciones de Heico (HEI.US) cayeron más de 12% tras la publicación de resultados, aunque la compañía reportó utilidades récord en el primer trimestre y mantuvo crecimiento de ingresos de dos dígitos. Se trata de un caso clásico de “buy the rumor, sell the fact”: los inversionistas podrían haber esperado márgenes aún más sólidos, con atención centrada en la mezcla de productos del segmento Electronic Technologies y un mayor apalancamiento financiero tras una adquisición reciente.
Heico, empresa con control familiar con sede en Florida, ha pasado décadas adquiriendo negocios rentables de nicho en electrónica y equipamiento aeronáutico (sistemas de seguridad, componentes de cabina, etc.). Es uno de los mayores proveedores de repuestos y servicios de reparación para aerolíneas comerciales, además de expandirse en contratos de defensa y espacio.
Los resultados principales fueron sólidos. Los ingresos subieron 14% interanual hasta USD 1.180 millones, en línea con el consenso, mientras que el BPA diluido fue de USD 1,35 frente a los USD 1,29 esperados y aproximadamente 13% superior al año anterior. El EBITDA aumentó 14% hasta USD 312 millones, y el ingreso operativo alcanzó USD 259,9 millones. El flujo de caja operativo cayó a USD 178,6 millones, en parte por distribuciones relacionadas con compensaciones.
Flight Support Group (FSG)
Ingresos: USD 820 millones, +15% interanual
Crecimiento orgánico: ~12%
Ingreso operativo: USD 200,7 millones, +21% interanual
Margen operativo: 24,5%
Electronic Technologies Group (ETG)
Ingresos: USD 370,7 millones, +12% interanual
Crecimiento orgánico: ~6%
Ingreso operativo: USD 73,2 millones (ligera caída)
Margen operativo: 19,8%
Balance
Deuda neta/EBITDA: 1,79x (mayor tras la adquisición)
La dirección subraya que el aumento del apalancamiento refleja la adquisición reciente y se mantiene en niveles cómodos. Sin embargo, el mercado suele valorar no solo el crecimiento, sino también la calidad y sostenibilidad de los márgenes. Mientras FSG mantiene fortaleza, la presión en márgenes del segmento ETG (incluyendo una caída interanual superior al 4% en la utilidad del segmento) genera interrogantes sobre la estabilidad de la rentabilidad en el corto plazo.
La administración mantiene una visión optimista para el ejercicio fiscal 2026, señalando impulso sostenido en ventas respaldado por demanda orgánica y adquisiciones, aunque sin ofrecer proyección cuantitativa específica.
Fuente: xStation5
Otras noticias corporativas
J.M. Smucker sube casi 5% tras superar estimaciones en el tercer trimestre fiscal.
Lantheus Holdings cae casi 5% por proyección anual inferior a lo esperado.
Array (ARRY) se desploma 25% tras una previsión de EBITDA ajustado 2026 por debajo del consenso.
C3.ai (AI) retrocede más de 25% tras recortar su previsión de ingresos anuales.
Celsius Holdings (CELH) sube 12% tras superar estimaciones del cuarto trimestre.
Driven Brands (DRVN) cae 3% tras desplome previo de 30% y rebaja de recomendación.
GoodRx (GDRX) retrocede 15% por previsiones débiles para 2026.
IonQ (IONQ) sube 13% tras superar expectativas del cuarto trimestre.
Mosaic (MOS) cae 3% tras rebaja de JPMorgan.
Nubank (NU) retrocede 5,1% por mayores costos y provisiones.
Nutanix (NTNX) sube 15% tras inversión de USD 150 millones por parte de AMD.
Papa John’s (PZZA) cae 3,4% por ventas débiles.
Perrigo (PRGO) pierde 7,6% tras incumplir estimaciones y emitir una proyección decepcionante.
Trade Desk (TTD) se desploma 16% por proyección débil del primer trimestre.
Salesforce (CRM) sube 2% tras ofrecer previsión de crecimiento moderada, pero estable.
Fuente: xStation5
