STM: Los puestos gigantes en la autopista

En 2024, el sector automovilístico europeo atraviesa una importante crisis. Esta desaceleración también afecta a los proveedores de semiconductores como STMicroelectronics (STM), cuya creciente dependencia de la industria automotriz está exponiendo sus ingresos a la volatilidad económica. Además, la creciente competencia de China está exacerbando la presión sobre el mercado de vehículos eléctricos, mientras que STM lucha contra un retraso tecnológico en la producción de chips avanzados. El sector automovilístico europeo está particularmente afectado este año. Las acciones de Volkswagen han caído un 17% desde principios de año. La situación es aún más grave en Francia, donde Stellantis ha caído un 43% y Renault un 30% desde su máximo de mayo. Esta caída se hizo especialmente evidente el lunes 30 de septiembre, cuando Stellantis emitió una dura advertencia de beneficios, lo que provocó que el precio de sus acciones se desplomara un 14%. La debilidad del sector automovilístico también está afectando a toda su cadena de suministro, incluidos los fabricantes de semiconductores como STMicroelectronics. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Centrado en STMicroelectronics (STM) En el sector de los semiconductores no puede pasarse por alto la empresa franco-italiana STM. Con una capitalización bursátil superior a los 23.000 millones de euros, es una de las mayores empresas de la Bolsa de Milán y forma parte del índice CAC 40. Fundada en 1987 mediante la fusión de SGS y una filial de Thomson, entre sus principales clientes se encuentran gigantes tecnológicos mundiales como Apple, Cisco, Huawei y Samsung. La empresa tiene una importancia estratégica para las autoridades públicas, ya que Bpifrance y el Ministerio de Economía y Finanzas italiano poseen cada uno una participación del 27,5%. El resto de las acciones cotizan en bolsa, sin que ningún accionista significativo tenga una participación sustancial. Actividades y desglose de ventas Las operaciones de STM se dividen en tres segmentos principales: Productos automotrices y discrecionales Esta división se centra en circuitos integrados (CI) para aplicaciones automotrices y transistores de potencia. Incluye semiconductores utilizados en la gestión del motor, control del chasis, seguridad y sistemas electrónicos de vehículos. El segmento también cubre sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), así como dispositivos de carburo de silicio (SiC) y nitruro de galio (GaN) utilizados en vehículos híbridos y eléctricos.

Microcontroladores y procesadores digitales Este segmento se centra en microcontroladores de uso general, microprocesadores, productos de seguridad conectados y componentes asociados, como elementos integrados seguros, dispositivos de memoria y productos de radiofrecuencia (RF). La familia de microcontroladores STM32, que sirve para una amplia gama de aplicaciones, desde la automatización industrial hasta la Internet de las cosas (IoT), es un producto clave en esta categoría.

Productos analógicos, sensores y actuadores MEMS Esta división desarrolla productos analógicos, soluciones de energía inteligentes, sensores y actuadores MEMS. Atiende a un amplio espectro de industrias, que incluyen electrónica de consumo, atención médica, automotriz y aplicaciones industriales. Sus productos incluyen sensores (por ejemplo, acelerómetros, giroscopios, sensores de temperatura) y actuadores utilizados en dispositivos inteligentes y sistemas automotrices.

Históricamente, STM ha dependido en gran medida de Apple, su mayor cliente, que representó aproximadamente el 13% de sus ventas en 2024, frente al 23% en 2020. Sin embargo, esta dependencia se ha desplazado hacia el sector automotriz, que ahora representa el 45% de los ingresos de STM, en comparación con el 32% en 2020. Si bien este segmento ofrece una mayor rentabilidad, en particular debido al auge de los vehículos eléctricos como los producidos por Tesla, también expone a la empresa a una mayor ciclicidad económica. El motor del crecimiento se ha parado El final de 2024 promete ser tan difícil como empezó para STM, ya que se prevé que las ventas disminuyan un 22%, pasando de 17.300 millones de euros en 2023 a 13.400 millones de euros en 2024. También se espera que los márgenes netos se reduzcan significativamente, del 24,3% en 2023 al 11,3% en 2024. Esta caída se atribuye en gran medida a la desaceleración del sector del automóvil, en el que STM tiene una exposición sustancial. En 2024, las matriculaciones de coches nuevos han caído un 0,48%, lo que refleja una postura cautelosa de los consumidores, que esperan modelos de vehículos eléctricos más asequibles que satisfagan mejor sus necesidades. El mercado de vehículos eléctricos también se enfrenta a una competencia intensificada por parte de China, que está produciendo modelos de alto rendimiento a precios mucho más competitivos. Sin embargo, la reciente introducción de aranceles a los modelos chinos vendidos en Europa puede frenar esta tendencia. Se espera que la recuperación sea lenta y que sea poco probable volver a los niveles de ventas de 2023 antes de 2027, lo que pone de relieve el daño a largo plazo infligido al sector automotriz. IA: una oportunidad perdida A pesar de su condición de fabricante líder de semiconductores, STM no ha aprovechado al máximo las tendencias tecnológicas emergentes, en particular el auge de la inteligencia artificial (IA). Los dos principales productores de semiconductores de Francia, Soitec y STM, se están quedando atrás de sus competidores taiwaneses y coreanos, como TSMC y Samsung, que fabrican chips con una precisión de grabado mayor. Como resultado, estas empresas se están centrando en sectores menos exigentes tecnológicamente, como la automoción, los electrodomésticos y la Internet de las cosas (IoT). En cambio, los mercados más rentables, como las unidades de procesamiento gráfico (GPU) y los servidores, siguen estando fuera de su alcance. Por ejemplo, mientras que TSMC produce chips con una precisión de grabado de 3 nanómetros, los microcontroladores STM32 de STM están grabados a entre 40 y 90 nanómetros. Esta exposición limitada a las tecnologías avanzadas de IA refleja una tendencia más amplia en toda Europa. Una notable excepción es la empresa holandesa ASML, la única firma europea capaz de producir chips con una finura de grabado inferior a 10 nanómetros. El análisis técnico, combinado con los conocimientos fundamentales, ofrece una visión más clara de las posibles tendencias de las acciones de STM en distintos escenarios. STM podría ver una corrección de la tendencia alcista que comenzó con el mercado alcista histórico de los índices (marzo de 2009). Si el sector del automóvil no logra recuperarse rápidamente o si los aranceles a los vehículos chinos resultan ineficaces, la zona de soporte entre 8,76 € y 12,25 € podría alcanzarse en los próximos años. Este rango está determinado por los principales retrocesos de Fibonacci en una escala logarítmica. El siguiente nivel de soporte importante está en 21 €. Una ruptura a la baja de este nivel sería negativa para las perspectivas de la acción. Sin embargo, si este soporte se mantiene, una recuperación alcista podría llevar el precio de la acción hasta 61 €. Este escenario optimista podría materializarse si STM cierra la brecha tecnológica o si el sector del automóvil experimenta un fuerte repunte, impulsado por la expansión de los vehículos eléctricos. STM.Fr en M1. Fuente: xStation. STM publicará sus resultados del tercer trimestre de 2024 el 31 de octubre. La acción ha bajado actualmente un 47,5% desde sus máximos de julio de 2023.

