Sube el PMI de manufactura en Reino Unido

- Sube una décima el PMI de manufactura en Reino Unido
La lectura del PMI de Reino Unido en el mes de octubre finaliza en 49,7 para el sector de manufactura. Cabe señalar que la previsión era de 49,6 y el dato previo también de 49,6.
Inflación de octubre en Chile: sin variación, mínima anual desde 2021 y qué significa para la tasa y el dólar
¡Cae el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan! 📉
Dólar en Chile leve avance en los $943 tras IPC estable y apuestas externas por recorte de tasas
Balanza comercial en Alemania
