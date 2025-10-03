Subidas generalizadas en los índices asiáticos

Los índices de Asia-Pacífico registran subidas moderadas. El Nikkei 225 crece un 1,85% y el índice australiano un 0,45%. Los futuros de los índices chinos bajan ligeramente, pese a que el mercado al contado permanece cerrado por día festivo.

Trump está considerando emitir cheques de 1.000 a 2.000 dólares para todos los contribuyentes, financiados con los ingresos arancelarios. Los críticos señalan que esto contradice las afirmaciones anteriores de que los aranceles reducirían el déficit.

Reunión del Banco de Japón

El gobernador Ueda enfatizó un enfoque flexible y basado en datos, sin ofrecer señales claras antes de la reunión. El yen japonés es la divisa más débil dentro del G10 en estos momentos, con caídas de entre un 0,20 y un 0,30%. El cruce dólar estadounidense-yen japonés sube un 0,33%, situándose en 147,33.

Ueda prevé que el crecimiento económico de Japón se desacelere antes de recuperarse, con la incertidumbre adicional derivada de los aranceles. El Banco de Japón (BOJ) mantendrá una política monetaria expansiva hasta que se cumplan sus previsiones de inflación y crecimiento.

Informes macroeconómicos

El informe de los NFPs del mes de septiembre probablemente se retrase, aunque ayer la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que había recopilado todos los datos necesarios para su publicación. Si se pospone, los mercados prestarán mayor atención hoy a los discursos de Williams, Goolsbee, Miran, Logan y Jefferson, todos ellos de la Fed.

El mercado espera un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión del próximo 29 de octubre de la Reserva Federal.

La tasa de desempleo en Japón aumentó al 2,6% en agosto, frente a las expectativas del 2,4%, mientras que la ratio de empleos por solicitantes de empleo descendió a 1,20. Ueda también observó indicios tempranos de moderación en el gasto de los consumidores debido al aumento de los precios de los alimentos.

El PMI de Australia se debilitó en septiembre: el sector manufacturero cayó a 51,4 (desde 53,0), el sector servicios a 52,4 (desde 55,8) y el compuesto a 52,4. Todos se mantienen por encima de 50, lo que indica expansión, aunque el impulso se ha desacelerado. La actividad de septiembre fue la más débil desde junio, a pesar del crecimiento continuo.