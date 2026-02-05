Super Micro Computer, uno de los principales proveedores de servidores y hardware para centros de datos de IA, publicó el martes sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 2026, ofreciendo un rendimiento que superó ampliamente las previsiones anteriores. La compañía registró ingresos de 12.680 millones de dólares, más del doble que hace un año y muy por encima del consenso de analistas (10.430 millones). El beneficio por acción ajustado alcanzó los 0,69 dólares, mientras que el beneficio neto ajustado aumentó un 26% hasta 486,5 millones de dólaes.

La empresa espera ventas netas de al menos 12.300 millones de dólares para el tercer trimestre, superando las expectativas del mercado (10.250 millones), con un EPS ajustado de al menos 0,60 dólares frente a los 0,52 dólares estimados. Para el conjunto del año fiscal, SMCI elevó su guía de ingresos a al menos 40.000 millones de dólares, desde los 36.000 millones previos, subrayando su sólida posición en infraestructura de IA y servidores de alto rendimiento.

Principales resultados financieros de Super Micro Computer

Beneficio: 12.680 millones de dólares (año anterior 5.680 millones de dólares, consenso 10.430 millones de dólares)

12.680 millones de dólares (año anterior 5.680 millones de dólares, consenso 10.430 millones de dólares) BPA ajustado: 0,69 dólares (año anterior 0,59 dólares, consenso 0,49 dólares)

0,69 dólares (año anterior 0,59 dólares, consenso 0,49 dólares) Margen bruto ajustado: 6,4% (año anterior 11,9%, consenso 6,52%)

6,4% (año anterior 11,9%, consenso 6,52%) Ingreso neto: 486,5 millones de dólares (+26% interanual, consenso 486,5 millones de dólares)

Perspectivas para el tercer trimestre y el año fiscal 2026

Ingresos previstos para el tercer trimestre de 2026: 12.300 millones USD

12.300 millones USD EPS ajustado: 0,60 dólares

0,60 dólares Ingresos para el año fiscal de 2026: al menos 40.000 millones USD

La guía para el próximo trimestre y para todo el año fiscal indica que la compañía está bien posicionada para mantener un crecimiento dinámico en ingresos y beneficios, reforzando su liderazgo en infraestructura de IA y servidores de alto rendimiento.

El mercado celebra los resultados de Super Micro Computer: ¿qué implicaciones tiene para los inversores?

Los resultados provocaron un aumento casi inmediato del precio de las acciones de Super Micro Computer, un hecho notable en el actual entorno de mercado, caracterizado por una elevada cautela. Los inversores están especialmente sensibles al riesgo de sobrevaloración en tecnología y al aumento del gasto en capital en el sector Big Tech. En este contexto, SMCI destaca como un “alumno ejemplar”, ofreciendo resultados y previsiones recibidos con entusiasmo.

El fuerte crecimiento de ingresos, las sorpresas positivas frente al consenso y la guía elevada para el próximo trimestre indican que la empresa puede monetizar eficazmente su negocio y escalar operaciones, incluso en un entorno macroeconómico incierto y con presión sobre márgenes.

Super Micro Computer afronta desafíos como presión en márgenes, competencia creciente y exigencias de ejecución en contratos de IA, pero los resultados actuales sugieren que la compañía tiene capacidad para mantener el crecimiento y seguir expandiéndose en computación de alto rendimiento e infraestructura de IA.