Teledyne Technologies sube un 5% tras los resultados trimestrales 📈

Las acciones del conglomerado industrial, proveedor de servicios avanzados y fabricante de productos electr贸nicos Teledyne Technologies (TDY.US) suben un 5% hoy tras unos resultados trimestrales mejores de lo esperado. La compa帽铆a afirm贸 que el crecimiento del negocio estuvo impulsado por el desempe帽o de los sectores aeroespacial y de defensa. Las ventas ascendieron a casi 1.440 millones de d贸lares, un 2,9% m谩s interanual. Los beneficios聽por acci贸n聽aumentaron casi un 32% interanual a 5,54 d贸lares desde los 4,15 d贸lares de 2023; Wall Street esperaba 4,97 d贸lares.

El margen operativo se mantuvo estable en el 18,8%. El flujo de caja libre ascendi贸 a 228,7 millones de d贸lares.

La compa帽铆a elev贸 sus expectativas de beneficios por acci贸n para todo el a帽o a un rango de 17,28 a 17,42 d贸lares. La compa帽铆a inform贸 que los pedidos en el tercer trimestre superaron las ventas por cuarto trimestre consecutivo. Aunque las previsiones de beneficios para todo el a帽o se situaron en el extremo superior de las expectativas de Wall Street, los inversores est谩n comprando acciones hoy, ya que consideran que la empresa es un posible beneficiario en los sectores de defensa y espacio, donde se espera un mayor gasto de inversi贸n en los pr贸ximos a帽os. Adem谩s, la perspectiva de una gran cartera de pedidos tranquiliza a los inversores de que la empresa tiene potencial para volver a sus valoraciones r茅cord a partir de 2022. La empresa se especializa en sistemas electr贸nicos dedicados a los sectores de la aviaci贸n, el espacio y la defensa. Tambi茅n ofrece productos y servicios relacionados con la imagen digital y la instrumentaci贸n de sistemas avanzados, incluso para la marina y el sector cient铆fico. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "