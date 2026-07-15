Temporada de resultados en EE.UU.: ¿Qué espera Wall Street de las empresas del S&P 500?

La temporada de resultados del segundo trimestre está comenzando con un sentimiento de los inversionistas que sigue siendo muy optimista y con expectativas para las empresas estadounidenses entre las más sólidas de los últimos años. Actualmente, los analistas esperan que las compañías del S&P 500 registren un crecimiento de 23,6% interanual en sus beneficios, muy por encima del 18,8% proyectado a finales de marzo.

La primera ola de publicaciones también está reforzando la tendencia de sorpresas positivas en los resultados. Aunque hasta el momento solo el 4% de las compañías del S&P 500 ha presentado sus resultados, el 89% ha superado las estimaciones de BPA y el 72% ha excedido las previsiones de ingresos. A pesar de que el índice cotiza con un PER forward de 20,5, superior tanto a su promedio de cinco como de diez años, los inversionistas consideran que una sólida temporada de resultados podría justificar las valoraciones actuales de Wall Street.

La temporada de resultados podría volver a sorprender positivamente

Aunque la temporada de resultados del segundo trimestre apenas comienza, la historia sugiere que los analistas suelen subestimar la capacidad de generación de beneficios de las empresas del S&P 500. El mercado espera actualmente un crecimiento de los beneficios cercano al 23,6% interanual, lo que ya marcaría el segundo trimestre consecutivo con un crecimiento superior al 20%. Si se mantiene el patrón histórico de sorpresas positivas, el crecimiento efectivo de los beneficios podría superar el 29%, alcanzando su nivel más alto desde el cuarto trimestre de 2021.

El consenso actual proyecta un crecimiento de los beneficios del S&P 500 de aproximadamente 23,6% interanual en el segundo trimestre .

de aproximadamente en el . Históricamente, la tasa general de crecimiento de los beneficios tiende a aumentar durante la temporada de resultados, ya que la mayoría de las compañías publica cifras superiores a las expectativas de los analistas.

En 37 de los últimos 40 trimestres , la tasa final de crecimiento de los beneficios superó la estimación existente al cierre del trimestre. Las únicas excepciones fueron el primer trimestre de 2020 , el tercer trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2022 .

, la tasa final de crecimiento de los beneficios superó la estimación existente al cierre del trimestre. Las únicas excepciones fueron el , el y el . Durante los últimos diez años, las empresas del S&P 500 han superado las estimaciones de BPA en un promedio de 7,4% , mientras que aproximadamente el 76% de las compañías ha publicado beneficios por encima del consenso del mercado.

han superado las estimaciones de en un promedio de , mientras que aproximadamente el de las compañías ha publicado beneficios por encima del consenso del mercado. En promedio, estas sorpresas positivas han incrementado la tasa general de crecimiento de los beneficios del índice en 6,2 puntos porcentuales durante la temporada de resultados.

durante la temporada de resultados. Aplicando este promedio histórico, el crecimiento de los beneficios del segundo trimestre aumentaría desde aproximadamente 23,2% hasta cerca de 29,4% .

hasta cerca de . Los datos de los últimos cinco y cuatro trimestres apuntan a un potencial alcista aún mayor, lo que implicaría un crecimiento de los beneficios de aproximadamente 29,6% e incluso de hasta 31,7% , respectivamente.

e incluso de hasta , respectivamente. Incluso el escenario más conservador basado en los promedios históricos sugiere un crecimiento de los beneficios superior al 29% interanual.

Los primeros resultados refuerzan el optimismo de los inversionistas

La primera tanda de publicaciones sugiere que la temporada de resultados podría volver a superar las expectativas. Entre las primeras 18 compañías del S&P 500 que presentaron sus resultados del segundo trimestre, el 89% superó las estimaciones de BPA. En conjunto, estos reportes ya han elevado la previsión de crecimiento de los beneficios para todo el índice desde 23,2% hasta 23,6%, incluso antes de que la mayoría de las empresas anuncie sus resultados.

El 89% de las primeras empresas del S&P 500 que reportaron resultados superó las estimaciones consensuadas de BPA .

de las primeras empresas del que reportaron resultados superó las estimaciones consensuadas de . Los primeros reportes elevaron la previsión de crecimiento de los beneficios del S&P 500 desde 23,2% hasta 23,6% .

desde hasta . Si un ritmo similar de sorpresas positivas continúa durante las próximas semanas, el crecimiento final de los beneficios podría acercarse o incluso superar el 30% .

. Los inversionistas centrarán su atención no solo en los resultados publicados, sino también en las proyecciones de las compañías para el segundo semestre del año, especialmente en lo relacionado con el gasto de capital asociado a la inteligencia artificial , las presiones sobre los costos y el impacto del aumento de los precios de la energía .

, las presiones sobre los costos y el impacto del aumento de los precios de la . Una temporada de resultados tan sólida podría proporcionar una justificación fundamental para las valoraciones actuales de Wall Street, especialmente en las empresas de tecnología, semiconductores e infraestructura para inteligencia artificial.

Fuente: FactSet