Tensión en Venezuela: nueva prima de riesgo para el petróleo

Por ahora, el mercado no descuenta un shock severo de oferta, pero la situación agrega volatilidad y sensibilidad adicional para el crudo y los activos latinoamericanos .

El escenario combina incertidumbre inmediata (seguridad, sanciones, bloqueo marítimo) con un potencial alcista de oferta a mediano plazo si se estabiliza un gobierno de transición.

La operación militar de Estados Unidos en Venezuela introduce una nueva capa de riesgo geopolítico para el mercado del petróleo , especialmente en el Caribe.

El fin de semana del 3–4 de enero, Estados Unidos ejecutó una operación militar limitada en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro (acusado por EE. UU. de narcotráfico) y su traslado para enfrentar cargos federales en Nueva York. La operación incluyó ataques aéreos y acciones de fuerzas especiales. Hasta el momento no hay un balance oficial consolidado de víctimas por parte de Caracas.

En paralelo, el presidente Donald Trump planteó públicamente un plan de reconstrucción del sector energético venezolano con participación de grandes petroleras estadounidenses, anticipando inversiones “de miles de millones de dólares” para reparar infraestructura y elevar la producción, bajo un esquema de reembolso. En mercados, la narrativa impulsó al alza acciones vinculadas al tema (Chevron, Exxon, ConocoPhillips) y refuerza una prima de riesgo geopolítico sobre el crudo en el Caribe.

Este nuevo régimen de riesgo combina (i) potencial alcista de oferta a mediano plazo, si se levantan sanciones y se estabiliza un gobierno de transición, con (ii) incertidumbre inmediata por la continuidad de la “maritime blockade” parcial iniciada en diciembre, la seguridad de terminales/puertos y la definición del marco legal y fiscal para inversiones (contratos, regalías, repatriación de capital, arbitrajes pendientes).

Reconstrucción petrolera

La situación en Venezuela se ha intensificado nuevamente y ahora constituye uno de los puntos de riesgo geopolítico más relevantes en el hemisferio occidental. Estados Unidos ha venido intensificando su campaña contra el narcotráfico originado en puertos venezolanos y en la región del Caribe, destruyendo varias embarcaciones sospechosas desde septiembre. Washington enmarca estas acciones como operaciones de legítima defensa y una extensión de su política antidrogas, mientras que el régimen de Nicolás Maduro denuncia una violación de la soberanía e intenta proyectar la imagen de una agresión externa para reforzar la cohesión interna.

Mientras tanto, la administración estadounidense está reforzando su presencia militar en el Caribe y cerca de la costa venezolana a nivel naval, aéreo y de inteligencia, y confirmó que la operación militar se ejecutó durante el fin de semana, con participación de fuerzas especiales y apoyo aéreo, según reportes de prensa internacional contra infraestructura crítica vinculada al narcotráfico. Este movimiento representa un salto cualitativo en la confrontación con Caracas (la capital de Venezuela), con riesgo de incidentes con fuerzas venezolanas, respuestas asimétricas contra intereses estadounidenses y europeos en la región, y posibles impactos en los flujos de exportación de petróleo si los activos energéticos se vieran afectados directa o indirectamente.

Desde una perspectiva de mercado, la situación en Venezuela debe monitorearse de cerca como un riesgo potencial para el sector energético y para los activos latinoamericanos (LATAM) en general. Un escenario de escalada puede traducirse en mayor volatilidad en los precios del crudo (que han depreciado alrededor de un 19% en 2025), primas de riesgo más altas en la deuda soberana y una mayor sensibilidad de los inversionistas a noticias sobre sanciones, interrupciones de producción o incidentes en el Caribe. Por otro lado, señales creíbles de moderación o coordinación diplomática entre Washington y sus aliados en la región tenderían a aliviar parte de esta presión, aunque el “narcoestado” venezolano sigue siendo percibido como un factor estructural de inestabilidad en el mediano plazo.

Chevron, PDVSA y el punto crítico para el mercado

Para las empresas energéticas, el foco está principalmente en Chevron, que ha apreciado +5% en 2025 y +6% en el premercado de hoy, siendo prácticamente el único actor estadounidense que mantiene operaciones significativas en el país en asociación con la estatal PDVSA. Por lo tanto, cualquier deterioro adicional en el panorama político, ya sea por sanciones o incidentes militares, puede forzar una reducción o suspensión de proyectos, limitando la capacidad de producción incremental de Venezuela y afectando finalmente las perspectivas de flujos de caja futuros asociados a estos activos.

OPEP+

Dentro del cartel OPEP+, Venezuela ya no es un productor relevante en términos de volumen efectivo, pero sigue siendo un miembro políticamente significativo con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Su incapacidad para regresar rápidamente a niveles de producción cercanos al pasado, debido a razones técnicas y sancionatorias, implica que la organización pierde parte de su margen de seguridad en cuanto a suministro de crudo, lo que puede ayudar a mitigar shocks de oferta. Así, cualquier evento que reduzca aún más la ya limitada producción venezolana tiende a reforzar las primas de riesgo en el mercado petrolero y a aumentar la importancia de otros productores dentro del cartel para lograr la estabilización de precios.

No obstante, no debemos olvidar que la producción venezolana se sitúa actualmente en torno a 800 mil barriles diarios (kbd), mientras que EE. UU. ha reducido sus compras a aproximadamente 100 kbd.

Fuente: OPEC

Nueva capa de prima de riesgo geopolítico para el petróleo y los activos latinoamericanos

En este contexto global, la reintensificación de las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro añade un foco de riesgo geopolítico en el Caribe que los mercados no pueden ignorar. Las operaciones antidrogas de Washington sobre embarcaciones que zarpan desde puertos venezolanos, la mayor presencia militar en la zona y la retórica de agresión externa desde Caracas elevan la probabilidad de errores de cálculo o incidentes sobre infraestructura sensible. Más allá de la narrativa política, el punto relevante para mercados es que cualquier acción que afecte puertos, instalaciones logísticas o activos energéticos puede alterar, aunque sea temporalmente, la percepción de seguridad de la ruta de exportación de crudo venezolano y de la región.

Desde la óptica del petróleo, Venezuela continúa siendo un productor relativamente pequeño frente a su peso en reservas, con capacidad limitada para recuperar su rol histórico por restricciones técnicas y de sanciones. Eso explica por qué, pese a los titulares, el precio del crudo y la principal petrolera estadounidense con exposición al país se han movido más en clave de corrección que de shock. El mercado asume que buena parte del riesgo Venezuela ya está incorporado y que eventuales interrupciones afectarán un volumen acotado. Sin embargo, precisamente por ese estrecho margen de seguridad, cualquier deterioro adicional, ya sea por nuevas sanciones, revocación de licencias o daño a infraestructura, puede obligar a revalorar la prima de riesgo del petróleo, especialmente si coincide con otros shocks de oferta dentro de la OPEP+.

Trump afirmó que petroleras de EE. UU. invertirían miles de millones para reparar infraestructura y “hacer dinero para el país”, con reembolso; no detalló el vehículo jurídico-financiero ni garantías de seguridad.

El caso base de la industria sigue siendo cauteloso: Exxon y ConocoPhillips tienen experiencia previa, pero abandonaron tras expropiaciones; Conoco es acreedor por más de US$8–10 mil millones (según arbitrajes) y podría tener incentivos a volver sólo con estabilidad y reglas claras.

Chevron es la excepción táctica: opera bajo licencia especial de EE. UU., produce cerca de 140 kbpd (~20% del total) y ha seguido cargando crudo incluso con la restricción marítima parcial; su foco histórico ha sido recuperar deudas más que expandir agresivamente capex.

Según estimaciones citadas por analistas (Rapidan/Kpler), estabilizar producción existente requeriría ‘bajos miles de millones’ en workovers, electricidad, manejo de agua y exportación; un retorno a 2 mbpd+ demandaría reformas profundas y una inversión total que podría superar US$100 mil millones en años.

Producción actual estimada: ~800 kbpd (menos de 1% del output global). Un primer aumento (≈150 kbpd) podría materializarse en meses si se flexibilizan sanciones y se reduce fricción logística.

Implicancias para LATAM

Para LATAM, el canal dominante es financiero y de percepción regional: un episodio de escalada en Venezuela suele traducirse en ampliación de spreads soberanos y corporativos de mayor beta, mayor sensibilidad de las monedas locales a cambios en el apetito por riesgo y un trato más “indiscriminado” de la región como bloque. Los países exportadores netos de crudo pueden verse parcialmente favorecidos por un precio más alto, mientras que los importadores enfrentan un deterioro de términos de intercambio e inflación más presionada. En conjunto, la tensión venezolana no redefine por sí sola el escenario base, pero agrega una capa de volatilidad potencial sobre activos latinoamericanos que se suma a los otros vectores de riesgo global (IA, tasas, crecimiento), y que los inversionistas deberán monitorear al calibrar exposición a la región.

________________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí