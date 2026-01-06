El eje del día para México es político y binacional : tras Venezuela, Donald Trump reactivó una narrativa de línea dura y Claudia Sheinbaum respondió con contención y una línea roja sobre presencia militar.

El eje del día para México volvió a ser político y binacional. Tras el episodio en Venezuela, Donald Trump reactivó una narrativa de línea dura sobre seguridad y tráfico de drogas, insinuando que “algo” tendría que hacerse con México, lo que elevó la sensibilidad del mercado ante el riesgo de escaladas que vayan más allá del discurso. En respuesta, Claudia Sheinbaum optó por una estrategia de contención, minimizó la idea de una invasión como un escenario poco serio, pero dejó nítida la línea roja al reiterar que no aceptará presencia militar estadounidense en territorio mexicano. El objetivo es claro, defender soberanía sin romper puentes, especialmente porque una confrontación abierta con Washington es el canal más directo para que aumente la prima de riesgo en el peso.

Sheinbaum, además, trató de encuadrar el intercambio en una lógica de cooperación selectiva. Reforzó disposición a coordinar esfuerzos contra el narcotráfico y el flujo de sustancias hacia Estados Unidos, buscando quitarle legitimidad a argumentos que podrían justificar acciones unilaterales desde la Casa Blanca. Para el mercado, esta mezcla de firmeza pública y pragmatismo operativo es clave, porque el factor que realmente amenaza al tipo de cambio no es el titular, sino la posibilidad de que la presión se traduzca en medidas concretas que afecten comercio, frontera y flujos financieros, como nuevas amenazas arancelarias o condiciones más intrusivas en materia de seguridad.

Dólar en México hoy

En ese contexto, el USDMXN avanza cerca de 0,2% en la sesión, en una jornada donde el motor principal no es un vuelo masivo a refugio, sino el reacomodo de expectativas de tasas en Estados Unidos.

Confianza del consumidor de México

En México, el cuadro local entrega un contrapeso que ayuda a explicar por qué el movimiento cambiario sigue siendo acotado. La confianza del consumidor subió a 44,7 en diciembre desde 44,1, cortando tres meses de retrocesos, con mejoras en todos sus componentes, destacando el avance en la percepción de la economía del país y en las expectativas hacia adelante, junto con un leve fortalecimiento de la disposición a comprar bienes durables. Esto no elimina el riesgo político con Estados Unidos, pero sí reduce la probabilidad de un ajuste abrupto del peso únicamente por narrativa.

Telón de fondo internacional

A nivel internacional, el telón de fondo abre espacio para una Fed más dependiente de los datos y con margen para recalibrar el ciclo. Barkin advirtió que la política monetaria exigirá decisiones más finas hacia adelante, mientras que se volvió a instalar la idea de que en 2026 podrían requerirse recortes por más de 50 puntos base. Por ahora, los mercados monetarios siguen descontando dos recortes de 25 puntos base este año, de modo que el dólar se mueve entre dos fuerzas, datos que muestran pérdida de momentum, pero una divisa que todavía conserva respaldo relativo mientras no se confirme un deterioro más marcado.

Análisis técnico USDMXN

En lo técnico, USDMXN sigue pivotando en torno a 17,96, con resistencia inmediata en 18,02 a 18,03 y un techo mayor en 18,15. Por abajo, los soportes relevantes se ubican en 17,86 y luego 17,80, niveles que, si se vulneran, aumentarían la probabilidad de una corrección más extendida.

Fuente: xStation5.

______________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí