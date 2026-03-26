Tensión en Wall Street y fuerte caída de la plata (-5%)

La caída en Wall Street se está intensificando claramente. El Nasdaq ya retrocede más de un 2%, mientras que los futuros del S&P 500 marcan nuevos mínimos en la sesión, reflejando un deterioro significativo del sentimiento de mercado.

Materias primas y divisas

En medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente y el resurgimiento de temores inflacionarios, los precios del petróleo suben más de un 3,5%. En contraste, el oro pierde sus ganancias y cae un 2,8%, mientras que la plata registra un desempeño particularmente débil, con una caída superior al 5%. En el mercado de divisas, el dólar estadounidense y el yen japonés lideran las ganancias, reflejando la búsqueda de refugio por parte de los inversores. Por el contrario, las monedas de las Antípodas ,el dólar australiano (AUD) y el dólar neozelandés (NZD), son las más presionadas a la baja.

Uno de los factores que pesa sobre el mercado es el anuncio de Microsoft de congelar las contrataciones en sus divisiones de computación en la nube y ventas. Esta decisión genera dudas sobre la fortaleza del sector tecnológico y, especialmente, sobre la sostenibilidad del entusiasmo en torno a la inteligencia artificial. A esto se suma el anuncio de Google sobre su nuevo algoritmo TurboQuant, que reduce significativamente el uso de memoria en modelos de lenguaje y mejora el rendimiento de chips H100 hasta ocho veces sin pérdida de precisión. El mercado interpretó esto como una posible reducción en la demanda de memoria, lo que provocó caídas en el sector: SanDisk retrocede cerca de un 4%, mientras que Micron, Western Digital y Seagate caen alrededor de un 2%.

Geopolítica

El contexto geopolítico vuelve a intensificarse. Según Reuters, tras la muerte de Ali Khamenei el 28 de febrero, el ala más conservadora del poder en Irán, liderada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), está presionando cada vez más para avanzar en el desarrollo de armas nucleares. En paralelo, Donald Trump endureció su discurso durante una reunión de gabinete, afirmando que “Irán está rogando por un acuerdo”, aunque también admitió que no está seguro de querer negociar en este momento. Estas declaraciones aumentan la incertidumbre sobre la evolución del conflicto.

Meta y riesgos legales en el sector tecnológico

Las acciones de Meta Platforms caen más de un 6,4%, eliminando cerca de 70.000 millones de dólares en valor de mercado en una sola sesión. La caída coincide con dos veredictos judiciales históricos que introducen una nueva dimensión de riesgo legal para la industria de redes sociales. A esto se suma un programa de inversión en capital sin precedentes, lo que aumenta la presión sobre la compañía.