Tensiones geopolíticas y expectativas de recorte impulsan al ETF de deuda soberana

El ETF Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS (TRXL.DE) ha registrado un sólido desempeño en lo que va del año, impulsado por el reciente aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo. A pesar del entorno incierto y las crecientes apuestas por recortes de tasas, el ETF ha demostrado resiliencia y atractivo para los inversores que buscan exposición a deuda soberana con vencimientos superiores a 10 años. Buen rendimiento en un entorno desafiante TRXL.DE, que replica el índice Bloomberg US Long Treasury (GBP Hedged) y está cubierto a libra esterlina, acumula una ganancia de 7.05% en 2025, con flujos positivos en los últimos tres meses. El fondo sigue una estrategia pasiva y mantiene un costo competitivo con una comisión anual (TER) de apenas 0.10%. Algunos datos destacados: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Rentabilidad (3 meses) : +7.82%

Rentabilidad (12 meses) : +5.51%

Flujos netos en 2025 : +586 mil USD

Volatilidad anual : 12.44%

Sharpe ratio : 0.44

Drawdown máximo: -13.36% en 200 días Con activos bajo gestión por 3.8 millones de dólares, el ETF sigue siendo relativamente pequeño, pero su perfil de riesgo y rendimiento lo posiciona como una alternativa defensiva para inversores con visión de largo plazo. Suben los rendimientos, pero también las dudas El repunte del ETF coincide con una fuerte alza en el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU., que subió casi 20 puntos básicos hasta el 4.2%, alejándose de mínimos de seis meses. Este movimiento refleja una caída en la demanda por bonos como refugio, ante un panorama complejo: Temores de recesión en EE.UU. están generando dudas sobre la efectividad de los bonos como activos seguros.

Las tensiones comerciales se agravan: China impuso aranceles del 34% a productos estadounidenses, y la UE planea represalias si fracasan las negociaciones.

A pesar del alza en rendimientos, los mercados descuentan una postura más acomodaticia de la Fed: se estima una probabilidad del 50% de recorte en mayo y al menos cinco recortes de tasas en 2025. Resumen TRXL.DE destaca en un mercado complejo, donde la combinación de alta duración, cobertura cambiaria y distribución de cupones lo hacen atractivo para quienes buscan exposición a deuda soberana estadounidense sin asumir riesgo cambiario en dólares. Sin embargo, su evolución dependerá de la capacidad del mercado para digerir un entorno de tasas incierto, presiones inflacionarias persistentes y tensiones geopolíticas. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "