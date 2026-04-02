Tesla decepciona con entregas, nuevamente

Tesla registra una nueva caída en su precio tras publicar su informe de entregas del primer trimestre de 2026. Las acciones de la compañía caen más de 3%, extendiendo una tendencia bajista cada vez más profunda; desde su máximo a finales de 2025, Tesla ha perdido más del 25% de su valor de mercado.

La compañía entregó 358.023 vehículos en el primer trimestre de 2026, por debajo de las expectativas del mercado, marcando el segundo trimestre consecutivo en el que el fabricante de vehículos eléctricos no logra cumplir con las previsiones.

en el primer trimestre de 2026, por debajo de las expectativas del mercado, marcando el segundo trimestre consecutivo en el que el fabricante de no logra cumplir con las previsiones. Durante el período, la compañía produjo 408.386 vehículos , incluyendo 394.611 unidades del Model 3 y Model Y y 13.775 vehículos de otras líneas de modelos.

, incluyendo y de otras líneas de modelos. La composición de las entregas consistió en 341.893 vehículos Model 3 y Model Y y 16.130 unidades de otros modelos, incluyendo el Model S, Model X y Cybertruck .

y de otros modelos, incluyendo el . En términos generales, las entregas crecieron 6,3% interanual ; sin embargo, este crecimiento estuvo impulsado por el hecho de que Tesla detuvo temporalmente la producción del Model Y en varias plantas.

; sin embargo, este crecimiento estuvo impulsado por el hecho de que Tesla detuvo temporalmente la producción del en varias plantas. Los analistas habían proyectado entregas promedio cercanas a 370.000 vehículos . Cabe destacar que esta cifra fue revisada a la baja en las semanas previas a la publicación del informe.

. Cabe destacar que esta cifra fue revisada a la baja en las semanas previas a la publicación del informe. Tesla también desplegó 8,8 GWh de productos de almacenamiento de energía durante el trimestre.

La compañía publicará sus resultados financieros completos del primer trimestre tras el cierre del mercado el 22 de abril. A pesar de los resultados, muchos analistas mantienen cierto grado de optimismo sobre la acción, apuntando al avance del proyecto de “robo-taxi”. Recientemente, una tesis alcista para Tesla también podría basarse en una apuesta por el aumento de la demanda de vehículos eléctricos, en un contexto de creciente crisis en los precios del combustible.