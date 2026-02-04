Texas Instruments compra Silicon Labs por US$7.500 millones para expandirse en chips de conectividad

La prima representa aproximadamente 60% sobre el valor de mercado previo al anuncio.

Texas Instruments acordó la compra de Silicon Laboratories por aproximadamente US$7.500 millones en efectivo, ampliando su presencia en mercados de semiconductores con aplicaciones en hogares inteligentes, automatización industrial, almacenamiento de energía y dispositivos médicos. Las acciones de Silicon Labs se dispararon hasta 51% tras el anuncio.

Texas Instruments ofrece US$231 por acción

Los accionistas de Silicon Labs recibirán US$231 en efectivo por cada acción ordinaria, lo que representa una prima significativa respecto al valor de mercado de aproximadamente US$4.500-4.700 millones al cierre del martes. Se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2027, sujeta a la aprobación de los inversionistas de Silicon Labs y las autoridades regulatorias.

Texas Instruments financiará la adquisición mediante una combinación de efectivo disponible y deuda.

Las acciones de Silicon Labs se dispararon hasta 51%, cotizando en torno a US$206, aunque aún por debajo del precio de oferta dado el horizonte de cierre superior a un año. Por su parte, las acciones de Texas Instruments llegaron a retroceder un 2,3% hasta los US$219,5

Sinergias de US$450 millones anuales

Texas Instruments proyecta que el acuerdo será acretivo a las ganancias por acción durante el primer año completo tras el cierre, y espera lograr ahorros anuales de US$450 millones en costos operativos y de fabricación dentro de los tres años posteriores a la integración.

Parte del ahorro provendrá de la internalización de la fabricación de los chips de Silicon Labs. Texas Instruments anunció el año pasado planes para invertir US$60.000 millones en tres plantas de fabricación en Texas y Utah.

"La cartera líder de conectividad inalámbrica integrada de Silicon Labs mejora nuestra tecnología y propiedad intelectual, lo que nos permite una mayor escalabilidad y un mejor servicio a nuestros clientes", declaró Haviv Ilan, director ejecutivo de Texas Instruments.

Apuesta por IoT y conectividad inalámbrica

Los chips de Silicon Labs, con sede en Austin, Texas, son utilizados por fabricantes de una amplia gama de productos, desde equipos para hogares inteligentes y automatización industrial hasta almacenamiento de baterías, iluminación comercial y dispositivos médicos.

La adquisición representa una apuesta de Texas Instruments por la creciente demanda de semiconductores que impulsan las comunicaciones inalámbricas, consolidando su enfoque en su negocio principal de chips analógicos, que convierten señales del mundo real en señales electrónicas para automóviles, equipos de fábrica y electrónica de consumo.

Señales de recuperación en la demanda

La operación se produce después de que Texas Instruments emitiera la semana pasada un pronóstico de ventas sorprendentemente sólido, sugiriendo que la demanda de clientes industriales y fabricantes de automóviles se está recuperando.

Debido a su papel central en las cadenas de suministro globales, Texas Instruments se ha convertido en un barómetro para gran parte de la economía, reflejando la confianza de las empresas en las ventas futuras. Los fabricantes de equipos y vehículos industriales encargan chips con mucha antelación, considerando los meses que puede tardar la producción de componentes y el ensamblaje de productos terminados.

Fuente: xStation5.

_______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí