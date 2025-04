Trade del día- US100 (03.04.2025)

Hechos El índice US100 (Nasdaq 100) mantiene su tendencia bajista, intensificada por el anuncio arancelario de Donald Trump, lo que ha incrementado la presión sobre Wall Street.

El riesgo de recesión en la economía estadounidense ha aumentado, mientras persiste la incertidumbre ante posibles represalias comerciales por parte de China o la Unión Europea.

Los datos recientes de EE. UU. reflejan un aumento de la incertidumbre tanto en los consumidores como en las empresas, mientras las expectativas de inflación siguen en ascenso. Recomendación Posición corta en el US100 a precio de mercado Stop loss: 20.050

Take profit: 18.100 Opinión El sector tecnológico parece particularmente vulnerable a las consecuencias negativas de los aranceles y las restricciones comerciales globales. El aumento de la incertidumbre entre los inversores refleja una preocupación significativa respecto al panorama para las empresas estadounidenses, especialmente por su exposición al mercado chino. El análisis técnico del futuro del Nasdaq 100 (US100) muestra una fuerte dominancia bajista, con vendedores presionando al índice hacia los mínimos de agosto de 2024. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Según Bloomberg, el impacto de la guerra comercial sobre la economía estadounidense será considerable. Un aumento del 20,5 % en los aranceles podría reducir el PIB y elevar los precios al consumidor en un promedio de 1,7 % en los próximos 2 a 3 años. Estas estimaciones aún no contemplan posibles represalias comerciales. En un escenario de escalada, nuevos aranceles sobre bienes de EE. UU., junto con contramedidas, podrían generar una contracción del PIB de más del 4 % en dos años, además de un aumento adicional de 2,5 % en la inflación PCE. El mercado podría interpretar la situación como más prolongada, lo que favorecería un alejamiento de las acciones tecnológicas estadounidenses. Al combinar estos obstáculos macroeconómicos con la posición aún restrictiva de la Reserva Federal y la debilidad técnica del US100, el índice podría dirigirse hacia el área de los 18.000 puntos. Este movimiento podría activar un impulso descendente similar al fuerte retroceso de febrero, que solo fue parcialmente corregido a mediados de marzo. Recomendamos abrir una posición corta en el US100 a precio de mercado, con un objetivo de 18.100 puntos y un stop loss de protección en 20.050, cerca de la media móvil exponencial de 200 días (línea roja) y de zonas recientes de reacción clave del precio. US100 (D1) Fuente: xStation 5

