Tres mercados a seguir la próxima semana (27.12.2024)

La temporada navideña ha estado nuevamente marcada por una menor actividad comercial. A medida que las festividades continúan la próxima semana, muchos mercados permanecerán cerrados desde el martes hasta el final de la semana. Sin embargo, los últimos días de 2024, junto con los primeros días de 2025, a menudo se caracterizan por patrones estacionales en algunos instrumentos. Además, la próxima semana también conoceremos los datos del PMI de diciembre para el sector manufacturero de las principales economías mundiales. Por estas razones, será interesante observar instrumentos como el US500, el EURUSD y el Bitcoin. US500

En la próxima semana, recibiremos los datos de PMI e ISM manufacturero de EE. UU., así como algunas publicaciones macroeconómicas menores. Una sorpresa significativa en estas publicaciones en comparación con las expectativas actuales podría llevar a una mayor volatilidad en el índice principal del mercado de valores de EE. UU. Además, un análisis del comportamiento del índice en los últimos 10 años muestra que los últimos días del año, junto con los primeros días del nuevo año, suelen exhibir considerables tomas de ganancias. Esto generalmente ocurre durante los últimos dos días del año y los primeros tres días del nuevo año. Por estas razones, será importante monitorear el US500 durante toda la semana. EURUSD

El tipo de cambio EURUSD ha caído por debajo de un canal de consolidación de dos años y permanece en este rango. En la próxima semana, recibiremos datos de PMI manufacturero de EE. UU. y de países de la UE. Cualquier sorpresa en estas publicaciones podría generar una mayor volatilidad en este par de divisas. Por lo tanto, será interesante seguir de cerca el par EURUSD. Bitcoin

Tras su primera corrección significativa en un tiempo, Bitcoin ha caído más del 15% desde sus máximos. Esta fue la primera caída notable desde el anuncio de los resultados de las elecciones de EE. UU. Además, en los últimos dos años, las primeras semanas del nuevo año han sido muy favorables para Bitcoin, mostrando consistentemente fuertes recuperaciones. Por otro lado, un análisis a largo plazo de la estacionalidad sugiere un comienzo mixto para el año con un febrero más fuerte. Bitcoin se ha consolidado en niveles actuales durante más de 1,5 meses. La próxima semana podría ser interesante en este contexto.

