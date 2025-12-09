Trigo sube 1% antes del informe WASDE y Rusia presiona precios

Los futuros de trigo en Chicago (WHEAT) en el CBOT caen cerca de 1% hoy, antes de la publicación de las proyecciones actualizadas de oferta, demanda y existencias finales del reporte WASDE del USDA, programado para las 18:00 CET.

Los precios del trigo continúan bajo presión debido a las exportaciones rusas más baratas, luego de que la reducción del impuesto a la exportación a cero se tradujera en valores FOB aún más bajos. Este movimiento apunta a permitir que los exportadores rusos reduzcan aún más los precios y aseguren contratos en mercados de Medio Oriente, África y Asia.

Cabe destacar que el presidente argentino Javier Milei también decidió reducir los impuestos a la exportación de trigo, incorporando a otro competidor altamente agresivo en el mercado agrícola global.

Cifras esperadas del informe WASDE

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

Datos clave

El trigo de la región del Mar Negro sigue siendo la referencia primaria para la formación de precios globales. El trigo ruso con 12,5% de proteína continúa superando al ucraniano de 11,5% , aunque ambos orígenes operan en un rango estrecho; Rusia mantiene una ventaja clara de precios .

Las caídas en los futuros de Chicago SRW y Kansas HRW (marzo) reflejan un mercado sin un catalizador claro y aún presionado por la oferta global , principalmente desde Rusia.

El trigo francés para molienda volvió a debilitarse , evidenciando una demanda débil en la UE y persistentes desafíos a la exportación debido a los precios agresivos del Mar Negro .

La demanda en Sudeste Asiático comienza a recuperarse; compradores privados en Filipinas habrían adquirido varios cargamentos de trigo forrajero. La cuenca del Pacífico sigue absorbiendo oferta a pesar de la volatilidad en los fletes .

En Australia , los precios de APW y ASW se fortalecieron a medida que el dólar australiano ganó valor.

Las ofertas de exportación rusas para embarques enero–febrero siguen siendo altamente competitivas , en 229–233 USD/t FOB , y la reducción del impuesto a la exportación a cero consolida aún más el papel de Rusia como “marcador de mercado” global .

En la región del Mar Negro de la UE (por ejemplo, Constanza), los precios se mantienen estables , pero la liquidez es extremadamente baja .

Las primas por proteína en Europa (Francia, Alemania, Polonia, Estados bálticos) se mantienen prácticamente sin cambios, reflejando un mercado físico estable sin presión alcista para los trigos de mayor calidad. En el Golfo de EE. UU., las primas de exportación se mantienen igualmente estables tanto para Chicago como Kansas.

WHEAT (intervalo D1)

El gráfico muestra un sentimiento debilitado en el mercado del trigo, con precios que han tenido dificultades para mantenerse dentro del rango estrecho de 530–450 desde el 21 de noviembre. Una ruptura por debajo de 530 podría abrir la puerta a una caída más profunda, mientras que un movimiento por encima de 545 aumentaría la probabilidad de un testeo de los máximos locales en torno a 560.

Fuente: xStation5

______

