Trump amenaza con imponer aranceles adicionales del 50% a China ante la escalada de las tensiones comerciales

El presidente Trump intensificó su guerra comercial con China el lunes, amenazando con imponer un arancel adicional del 50% a las importaciones chinas si Pekín no retira sus aranceles de represalia del 34% antes del 8 de abril. Esto llevaría el total de aranceles estadounidenses sobre productos chinos a un prohibitivo 104% cuando se combinan con los aranceles existentes. "Si China no retira su aumento del 34% por encima de sus ya largos abusos comerciales para mañana, 8 de abril de 2025, Estados Unidos impondrá ARANCELES ADICIONALES a China del 50%, efectivos desde el 9 de abril", publicó Trump en redes sociales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El presidente también amenazó con terminar todas las conversaciones comerciales con China mientras abre negociaciones con otros países. Las nuevas amenazas llegan mientras los mercados siguen cayendo en respuesta al anuncio de Trump del 2 de abril de un arancel general del 10% sobre todas las importaciones y aranceles más altos sobre 185 países considerados "los peores infractores". China ya ha anunciado contramedidas que incluyen un arancel correspondiente del 34% sobre bienes estadounidenses y controles de exportación sobre elementos de tierras raras, que comenzarán el 10 de abril. Trump defendió su enfoque, sugiriendo que los mercados "pueden necesitar tomar medicina" y describió los nuevos aranceles como "ya en vigor, y una cosa hermosa de contemplar." US100 (Intervalo D1) El Nasdaq 100, representado por US100, ha superado los recientes mínimos en 17,176, que marcaron el mínimo de abril. Los compradores necesitan recuperar este nivel para evitar una caída adicional, mientras que los vendedores buscarán una ruptura por debajo del mínimo de diciembre de 2023 en 16,445, lo que podría abrir el camino hacia niveles aún más bajos. El próximo objetivo bajista clave podría ser el mínimo de octubre de 2023, cuando US100 cotizaba alrededor del nivel de 14,190. El RSI se encuentra actualmente en sus niveles más bajos en años recientes, lo que señala una debilidad extrema. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "