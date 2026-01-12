Trump evalúa vetar a Exxon en Venezuela

A bordo del

Air Force One

, Donald Trump elevó la tensión en torno a los planes petroleros vinculados a Venezuela al señalar que estaba inclinado a

dejar a Exxon Mobil fuera

de cualquier esquema futuro. La advertencia respondió a comentarios del CEO Darren Woods, quien calificó al país como uninvestable (no invertible). La declaración del presidente de Estados Unidos se realizó

el domingo 11 de enero de 2026,

durante el vuelo de regreso a Washington.

La lectura para inversionistas es clara. El plan de Washington para reordenar el flujo de crudo venezolano no solo se juega en geología y capacidad, sino en riesgo político y en la asignación de acceso. En la misma línea, Trump había presionado a ejecutivos petroleros para invertir US$100.000 millones en el sector petrolero venezolano, y remarcó que sería EE.UU. (y no Venezuela) quien controlaría los permisos para invertir.



En términos prácticos, el comentario agrega un nuevo riesgo. Aun si el crudo venezolano vuelve a circular con menos fricción, la distribución de oportunidades (licencias, participación en proyectos, condiciones comerciales) puede favorecer a unas compañías sobre otras por motivos no estrictamente económicos. Por otro lado, se estima un pasivo histórico derivado de las nacionalizaciones de la era Chávez. Venezuela adeuda más de US$13.000 millones a Exxon y ConocoPhillips por expropiaciones (ambas ganaron arbitrajes).

Cautela de las grandes petroleras internacionales

Incluso con voluntad política, las grandes petroleras ven obstáculos estructurales para un regreso a gran escala, incluyendo sanciones, riesgos legales, impuestos elevados, requisitos de propiedad mayoritaria estatal, la calidad del crudo pesado y las complejidades operativas de joint ventures (empresas conjuntas).

El efecto mercado de esta combinación (política y cautela corporativa) es un aumento del ruido y de la prima por incertidumbre, lo que implica más volatilidad en expectativas sobre oferta futura, tiempos de retorno y quién captura los flujos.

Riesgo regulatorio manda la narrativa

En precios, el crudo se mueve con sus propias fuerzas (oferta global, inventarios, OPEP+, demanda), pero la contingencia Venezuela funciona como conductor de narrativa. En la jornada del 12 de enero, el WTI se ubicó en US$58,43/barril (-1,14% mínimo del día). Según registros de la plataforma de XTB, el precio mostraba +3,64% en un mes y -22,33% interanual, lo que sugiere que el mercado estaba más enfocado en el balance global que en un shock inmediato por Venezuela.

Análisis Técnico (H1)

En el gráfico de 1 hora, XOM.US mostró presión vendedora tras el titular político asociado a Venezuela, con un retroceso intradía hasta la zona de US$122,64 (aproximadamente -1,39% en la sesión). Aun así, el movimiento no vino acompañado de señales de capitulación. El RSI (14) se mantuvo en una zona neutral, oscilando en torno a 53 – 56, lo que sugiere que no hay condiciones de sobreventa pese a la corrección.

Desde el punto de vista de tendencia, el precio continúa operando por encima de las EMA(50) y EMA(100) (aproximadamente 122,31 y 121,22, respectivamente), y ambas medias mantienen una pendiente favorable, consistente con un sesgo alcista de corto plazo que se sostiene desde los últimos días. En este contexto, la caída luce más como un ajuste por noticias que como un quiebre estructural de la tendencia.

El mínimo de la sesión en US$122,64 actúa como soporte inmediato; una pérdida sostenida de esa zona aumentaría la probabilidad de un testeo hacia el bloque de medias, especialmente US$122,3 – 121,2. Al alza, el área cercana a US$124,37 aparece como resistencia de corto plazo.

En síntesis, mientras Exxon Mobil se mantenga sobre las medias y el RSI permanezca en rango neutral, el escenario base favorece consolidación dentro de una estructura alcista, aunque la continuidad dependerá de que el mercado gane visibilidad sobre el componente regulatorio y político que está moviendo el apetito por riesgo en el sector.



Fuente: xStation5.

____________



👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí