TrumpRx: un acuerdo entre Trump y Pfizer que reconfigura el debate sobre precios de medicamentos

La administración Trump sorprendió al mercado farmacéutico con el lanzamiento de TrumpRx.gov, un portal desde el cual los ciudadanos podrán comprar directamente medicamentos de Pfizer con descuentos significativos. Según la farmacéutica, los precios se reducirán en promedio un 50% respecto a la lista oficial, aunque solo aplicará a compras fuera de seguros de salud, es decir, bajo pago directo.

Este punto es crucial: aunque genera un titular atractivo, limita el alcance real de los beneficios, dado que gran parte de los pacientes en EE.UU. adquiere fármacos mediante seguros privados o programas públicos. Aun así, la medida responde al reclamo político de que los estadounidenses pagan mucho más que otros países desarrollados por los mismos medicamentos.

Acuerdo con condiciones bilaterales

El acuerdo va más allá de las rebajas al consumidor final. Pfizer se comprometió a aplicar la regla de “precio de nación más favorecida” en Medicaid y a garantizar que cualquier nuevo medicamento lanzado en EE.UU. tenga el mismo costo que en Europa o Japón. A cambio, la Casa Blanca concedió a la compañía un período de gracia de tres años sin aranceles derivados de la investigación sobre seguridad nacional aplicada a importaciones farmacéuticas. Además, la farmacéutica invertirá 70.000 millones de dólares en manufactura y desarrollo dentro del país, alineándose con la estrategia de relocalización industrial que Trump impulsa.

Contexto político y limitaciones estructurales

El trasfondo político es evidente: el presidente busca mostrar resultados tangibles en la lucha contra los altos precios de medicamentos, un tema que ha sido bandera en su retórica económica. No obstante, analistas de salud advierten que el impacto será desigual. Medicaid ya accede a precios reducidos por ley, por lo que el ahorro fiscal podría ser limitado. En paralelo, el consumidor promedio podría no ver grandes diferencias en su bolsillo si cuenta con un seguro que ya negocia precios por debajo del “oficial”.

En ese sentido, más que una reforma estructural, el acuerdo se perfila como un movimiento estratégico y simbólico, que abre la puerta para que otras farmacéuticas negocien bajo presión de aranceles, pero que difícilmente resuelve de raíz el problema de accesibilidad a los medicamentos en EE.UU.

Pfizer extendió este miércoles el impulso alcista que inició tras el anuncio del acuerdo con la administración Trump, con sus acciones avanzando +5% en el intradía y alcanzando los 26,92 dólares, su nivel más alto en más de cinco meses. El movimiento refleja la lectura positiva del mercado sobre la tregua arancelaria de tres años conseguida por la farmacéutica y la expectativa de que su plan de inversión en manufactura local y desarrollo refuerce su posición estratégica en EE.UU.

Fuente: xStation5