ÚLTIMA HORA: Acciones de U.S. Steel se desploman tras nueva oposición de Trump al acuerdo con Nippon

Las acciones de U.S. Steel cayeron 7,9% después de que el presidente Donald Trump reiterara su oposición a la adquisición de la compañía por parte de Nippon Steel de Japón, a pesar de haber autorizado previamente una nueva revisión de seguridad nacional que había impulsado el optimismo de los inversionistas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil “Queremos mucho a Japón, pero U.S. Steel es una empresa muy especial,” declaró Trump el miércoles desde la Oficina Oval.

“No queremos que se vaya a Japón ni a ningún otro lugar, y estamos trabajando con ellos.”

El presidente ha sugerido que preferiría una participación minoritaria de Nippon Steel en lugar de una compra total de la emblemática siderúrgica estadounidense. La saga del acuerdo con Nippon ha tenido numerosos giros desde su anuncio en diciembre de 2023 por USD 55 por acción. La administración Biden intentó bloquear la transacción por razones de seguridad nacional, una decisión que U.S. Steel y Nippon están impugnando judicialmente. Al mismo tiempo, el fondo activista Ancora nominó una lista de directores como parte de su propio plan para la compañía, que incluye la venta de activos para financiar inversiones. Mientras el futuro de la fusión sigue incierto, los aranceles del 25% sobre el acero implementados por Trump han elevado los precios internos a más de USD 900 por tonelada, frente a aproximadamente USD 700 a fines de 2024, un aumento significativo desde que Cleveland-Cliffs presentó su oferta inicial de USD 35 por acción en agosto de 2023. U.S. Steel (D1) La acción cotiza por encima del 61,8% de retroceso de Fibonacci. Los compradores intentarán superar el nivel de 78,6%, que anteriormente ha funcionado como una zona de reversión importante. El RSI muestra divergencia bajista con un máximo inferior, mientras que el MACD se mantiene estrecho, indicando indecisión. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "