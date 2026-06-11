  
09:25 · 11 de junio de 2026

🚨 ÚLTIMA HORA: El BCE sube los tipos de interés en 25 puntos básicos, en línea con las expectativas del mercado. 🚨

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El BCE cumple con las expectativas y eleva los tipos de interés en 25 puntos básicos
  • Los tipos de interés se sitúan en un 2,25%
  • El BCE justifica la subida por la reaparición de presiones inflacionarias derivadas de la guerra de Oriente Medio y revisa al alza sus previsiones de inflación para 2026 y 2027

El Banco Central Europeo elevó sus tres tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos, situando la facilidad de depósito en el 2,25%, el tipo de refinanciación en el 2,40% y la facilidad marginal de crédito en el 2,65%. 

El BCE ha justificado la decisión por la reaparición de presiones inflacionistas, especialmente relacionadas con el encarecimiento de la energía derivado de las tensiones en Oriente Medio, y ha revisado al alza sus previsiones de inflación para 2026 y 2027. Los responsables de política monetaria subrayaron que seguirán adoptando un enfoque dependiente de los datos y reunión por reunión, en un contexto marcado por la incertidumbre tanto sobre la evolución de la inflación como sobre las perspectivas de crecimiento económico.

11 de junio de 2026, 10:05

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