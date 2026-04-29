ÚLTIMA HORA: el bloqueo naval de EE.UU. se mantiene. WTI supera los 105 USD

El mercado del petróleo atraviesa actualmente una fase de volatilidad extrema. Una combinación de datos sorprendentemente bajos de inventarios en EE.UU. y la escalada de tensiones en el Medio Oriente ha impulsado los precios del WTI más de un 5% en una sola sesión, llevando las cotizaciones hacia niveles clave de resistencia de varios meses. Según el último informe de Axios, Trump rechazó la oferta de Irán, reafirmó el bloqueo del Estrecho de Ormuz y declaró que consideraría una acción militar si Irán no actúa.

En términos nominales, estamos viendo el mayor aumento desde el 2 de abril, y en términos porcentuales, desde el 21 de abril. Aunque los niveles actuales parecen elevados, vale la pena señalar el fuerte ajuste a la baja en los futuros (backwardation), lo que significa que los precios del petróleo serían significativamente más altos sin este efecto.

Drenaje masivo de las reservas estadounidenses

El último informe de la EIA proporcionó datos que apuntan claramente a un rápido endurecimiento del mercado físico. Los inventarios de crudo en EE.UU. se redujeron en 6.23 millones de barriles, un resultado contundente frente a las previsiones de una caída simbólica de 0.23 millones. Los productos refinados fueron aún más afectados:

Gasolina: disminución de 6,07 millones de barriles (esperado -2.1 millones).

Destilados: disminución de 4,49 millones de barriles (esperado -2.1 millones).

Un drenaje tan profundo sugiere que el mundo está recurriendo desesperadamente a los recursos estadounidenses para cubrir déficits de suministro en medio de la turbulencia global. De forma clave, el contrato de diciembre superó los $80 por primera vez, lo que indica que el mercado está perdiendo confianza en una rápida resolución de los problemas de oferta.

Geopolítica: Trump y el escenario de “asedio” a Irán

El principal combustible del rally actual no son solo los datos estadísticos, sino los reportes desde Washington. La administración de Donald Trump mantuvo conversaciones con representantes del sector petrolero sobre una extensión del bloqueo del Estrecho de Ormuz, que según filtraciones podría durar meses. La visión de un “asedio” de varios meses a Irán, que cortaría una de las rutas de transporte más críticas del mundo, está paralizando el lado de la oferta. El mercado ya está descontando un escenario donde el petróleo del Medio Oriente queda permanentemente bloqueado, posicionando a EE.UU. como un proveedor clave, aunque fuertemente presionado. El Brent recientemente subió un 6% hasta $110.73 por barril, mientras que el WTI avanzó un 7.15% hasta $106.70.

Análisis técnico: hacia niveles extremos

El precio del WTI se aproxima rápidamente a una zona crítica de resistencia ubicada entre $105 y $110.

Escenario alcista: La ruptura del nivel de $106.80 (cierre de vela de inicios de marzo) despejaría el camino hacia los máximos del año en torno a $117–$119. El impulso favorece a los compradores, y la tendencia alcista, respaldada por la media móvil de 100 horas, permanece intacta. Además, la media de 50 períodos solo fue vulnerada momentáneamente.

Escenario bajista: Una reacción de oferta en la zona actual podría generar una rotación a la baja, con objetivos iniciales en el rango de $98–$100.