Leer más
12:36 · 20 de noviembre de 2025

ÚLTIMA HORA: El gas natural se mantiene estable tras la publicación de datos de la EIA en línea con lo esperado 💡

EIA – Variación de inventarios de gas natural (BCF):
Dato actual: -14 B
Previsión: -15 B
Anterior: 45 B

________

Si operas gas natural y deseas reaccionar con rapidez a los movimientos derivados de los reportes de la EIA, abre tu cuenta real en XTB y accede a análisis profesionales en tiempo real: Abre tu cuenta real de XTB aquí

25 de noviembre de 2025, 09:31

Brasil registra recaudación récord, pero gasto en estatales y beneficios tributarios frustran meta fiscal del gobierno
25 de noviembre de 2025, 04:10

Aumenta la probabilidad de un recorte de la Fed en diciembre
24 de noviembre de 2025, 16:40

Resumen diario: Las tecnológicas lideran el rally en Wall Street; el dólar permanece estable pese al tono dovish de la Fed (24.11.2025)
24 de noviembre de 2025, 15:23

Los futuros de cacao rebotan un 1% desde mínimos de 21 meses 🍫

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo