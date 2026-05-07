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11:41 · 7 de mayo de 2026

ÚLTIMA HORA: El gas natural sube tras la publicación de los datos de la EIA

El informe semanal de la EIA mostró una inyección de +63 bcf, muy por debajo de la previsión de consenso (+72 bcf) y de la lectura previa (+79 bcf), lo que indica una acumulación de inventarios más lenta de lo esperado.


Fuente: xStation5

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