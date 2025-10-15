ÚLTIMA HORA: El índice manufacturero de Nueva York supera expectativas; el EUR/USD permanece estable 📌

- Índice manufacturero del Empire State de Nueva York para octubre
- Índice manufacturero del Empire State de Nueva York para octubre
Estados Unidos – Índice manufacturero Empire State (octubre):
- Dato actual: 10,70 | Previsión: -1,80 | Anterior: -8,70
El índice manufacturero de la Fed de Nueva York repuntó con fuerza en octubre hasta 10,7 puntos (frente a -8,7 previos y -1,4 esperados), lo que indica un retorno al crecimiento moderado de la actividad industrial. Tanto los nuevos pedidos como los envíos mostraron mejoras, mientras que el empleo avanzó ligeramente a pesar de una semana laboral más corta.
Las presiones de precios se intensificaron, con aumentos más rápidos tanto en costes de insumos como en precios de venta, mientras que la disponibilidad de suministros se debilitó levemente. Aunque los planes de inversión en capital permanecen débiles, el optimismo empresarial se fortaleció: casi la mitad de las empresas esperan mejores condiciones, más pedidos y persistencia de las presiones inflacionarias en los próximos meses.
El EUR/USD se mantiene prácticamente sin cambios tras la publicación del dato, reflejando que el mercado ya había descontado una mejora en la actividad manufacturera estadounidense.
______
¿Buscas operar los movimientos del dólar tras los datos macro de EE. UU.?
Accede a los principales pares de divisas y opera con análisis en tiempo real.
👉 Abre una cuenta real con XTB
Los comentarios de Trump impulsan a Wall Street 📈 mientras los metales preciosos registran caídas.
El índice VIX cae un 10% en medio del intento de rebote de Wall Street 🗽
Declaraciones de Musalem, de la Fed, sobre la economía estadounidense y los aranceles 🗽
Los metales preciosos registran caídas 📉 El oro retrocede un 2% y la plata cae un 4%.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "