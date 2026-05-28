ÚLTIMA HORA: El oro y el US100 reaccionan a los datos de PCE y PIB de EE.UU.

Los datos del PCE de abril sorprendieron positivamente, con una inflación mensual de 0,4% mensual, por debajo de las expectativas del mercado de 0,5%. La lectura sugiere una moderación en las presiones inflacionarias respecto a marzo, cuando el PCE se disparó un 0,7% mensual. En términos anuales, la inflación general del PCE se mantuvo en 3,8% anual, en línea con las previsiones.

El Core PCE entrega una sorpresa positiva

El Core PCE, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, avanzó apenas un 0,2% mensual, superando favorablemente las expectativas de 0,3%. Esto representa una señal clara de que las presiones inflacionarias subyacentes se están moderando más rápido de lo que el mercado anticipaba. En términos anuales, el Core PCE se ubicó en 3,3% anual, en línea con el consenso, aunque combinado con la lectura mensual más débil, los mercados podrían interpretar los datos como una apertura hacia recortes de tasas más tempranos por parte de la Fed.

PIB revisado a la baja

La segunda estimación del PIB del primer trimestre de 2026 decepcionó, ubicándose en 1,6% trimestral, frente a expectativas de 2,0% y la lectura previa también de 2,0%. La revisión bajista confirma que la economía estadounidense se está desacelerando más de lo esperado anteriormente.

Implicancias para el mercado

En conjunto, los datos dibujan un escenario de riesgo de estanflación más moderado. Sin embargo, la inflación sigue siendo el principal foco de atención para el mercado, y la lectura relativamente tranquilizadora de hoy está respaldando un rebote en el índice US100, visible apenas minutos después de la publicación de los datos.



Fuente: xStation5