ÚLTIMA HORA: El petróleo rebota hasta los $103 tras declaraciones de Irán sobre informe de Axios

- El petróleo Brent supera los $102 tras el rechazo de Irán al informe de Axios.
- Irán califica la propuesta de EE. UU. como irrealista y con líneas rojas inaceptables.
- Aumenta la incertidumbre geopolítica y el riesgo de acciones militares, impulsando el precio del crudo.
- El petróleo Brent supera los $102 tras el rechazo de Irán al informe de Axios.
- Irán califica la propuesta de EE. UU. como irrealista y con líneas rojas inaceptables.
- Aumenta la incertidumbre geopolítica y el riesgo de acciones militares, impulsando el precio del crudo.
Los futuros del crudo Brent están rebotando desde alrededor de $96 por barril hasta superar los $102, después de que Irán negara el informe “optimista” de Axios que sugería que un memorando entre Estados Unidos e Irán podría concretarse en cuestión de horas.
-
Según ISNA de Irán, partes del informe de Axios siguen siendo especulativas, y el texto se asemeja más a una lista de deseos estadounidense que a la realidad; Irán está discutiendo el tema de la guerra más que la cuestión nuclear. Teherán afirma que la propuesta de Estados Unidos contiene términos ambiciosos e irreales, los cuales ha rechazado en los últimos días.
-
Irán también considera que Estados Unidos no obtendría nada al perder la guerra que podría verse obligado a enfrentar, mientras que la agencia Tasnim de Irán, citando una fuente no identificada, informó que Irán aún no ha respondido a la última propuesta estadounidense porque contiene “líneas rojas” inaceptables.
PETRÓLEO (intervalo M30)
Los futuros del petróleo Brent (OIL) están subiendo en respuesta a estos comentarios, que generan dudas significativas sobre si se puede abrir un camino hacia la paz dentro de las próximas 48 horas. Trump ya ha declarado que Estados Unidos retomará las operaciones militares y los bombardeos si Irán no muestra buena voluntad en las negociaciones.
Fuente: xStation5
El oro se dispara 3% ante la caída de rendimientos del Tesoro y del dólar
Apertura de Mercado de EE. UU.: Wall Street sube impulsado por la caída del petróleo y el optimismo en tecnología
ÚLTIMA HORA: Inventarios de gasolina en EE. UU. caen más de lo esperado, reservas de petróleo suben
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (06.05.2026)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "