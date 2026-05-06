ÚLTIMA HORA: El petróleo rebota hasta los $103 tras declaraciones de Irán sobre informe de Axios

Los futuros del crudo Brent están rebotando desde alrededor de $96 por barril hasta superar los $102, después de que Irán negara el informe “optimista” de Axios que sugería que un memorando entre Estados Unidos e Irán podría concretarse en cuestión de horas.

Según ISNA de Irán , partes del informe de Axios siguen siendo especulativas , y el texto se asemeja más a una lista de deseos estadounidense que a la realidad; Irán está discutiendo el tema de la guerra más que la cuestión nuclear . Teherán afirma que la propuesta de Estados Unidos contiene términos ambiciosos e irreales , los cuales ha rechazado en los últimos días.

Irán también considera que Estados Unidos no obtendría nada al perder la guerra que podría verse obligado a enfrentar, mientras que la agencia Tasnim de Irán, citando una fuente no identificada, informó que Irán aún no ha respondido a la última propuesta estadounidense porque contiene “líneas rojas” inaceptables.

PETRÓLEO (intervalo M30)

Los futuros del petróleo Brent (OIL) están subiendo en respuesta a estos comentarios, que generan dudas significativas sobre si se puede abrir un camino hacia la paz dentro de las próximas 48 horas. Trump ya ha declarado que Estados Unidos retomará las operaciones militares y los bombardeos si Irán no muestra buena voluntad en las negociaciones.



Fuente: xStation5