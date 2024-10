ÚLTIMA HORA: EUR-USD cae tras los datos del IPC de EE. UU. 🎯

Estados Unidos - Datos de inflaci贸n de agosto: IPC b谩sico: real 0,3 % intermensual; pron贸stico 0,2 % intermensual; anterior 0,2 % intermensual;

IPC b谩sico: real 3,2 % interanual; pron贸stico 3,2 % interanual; anterior 3,2 % interanual;

IPC: real 2,5 % interanual; pron贸stico 2,5 % interanual; anterior 2,9 % interanual;

IPC: real 0,2 % intermensual; pron贸stico 0,2 % intermensual; anterior 0,2 % intermensual; El 铆ndice de precios al consumidor de agosto de 2024 aument贸 un 0,2%, igualando el aumento de julio, seg煤n inform贸 la Oficina de Estad铆sticas Laborales de EE. UU. Anualmente, el IPC aument贸 un 2,5%, el menor aumento interanual desde febrero de 2021. Entre los cambios mensuales significativos se incluyen un aumento del 0,5% en el 铆ndice de vivienda y una disminuci贸n del 0,8% en el 铆ndice de energ铆a. Excluyendo alimentos y energ铆a, el 铆ndice aument贸 un 0,3%. En los 煤ltimos 12 meses, el 铆ndice sin alimentos ni energ铆a subi贸 un 3,2%, mientras que los 铆ndices de energ铆a y alimentos se movieron un -4,0% y un +2,1% respectivamente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los datos de inflaci贸n en Estados Unidos arrojaron resultados dispares. La inflaci贸n general se comporta de manera optimista y se encuentra en su nivel m谩s bajo desde el inicio de los problemas inflacionarios. Sin embargo, la medici贸n b谩sica se ajusta a las expectativas en t茅rminos anuales y es ligeramente superior en t茅rminos mensuales. Tras la publicaci贸n de los datos, el mercado se inclina por un recorte de 25 puntos b谩sicos en la reuni贸n de septiembre de la Reserva Federal. En total, los inversores anticipan recortes de tasas de 100 puntos b谩sicos este a帽o. EUR-USD (Intervalo H1)

