ÚLTIMA HORA: EURUSD sube levemente tras datos macroeconómicos de EE. UU.📌

Estados Unidos 鈥 Informe de la Fed de Filadelfia para abril: 脥ndice manufacturero: actual -26.4; previsi贸n 2.2; anterior 12.5

Empleo: actual 0.2; anterior 19.7

Condiciones de negocios: actual 6.9; anterior 5.6

Nuevas 贸rdenes: actual -34.2; anterior 8.7

Precios pagados: actual 51.00; anterior 48.30 Estados Unidos – Datos laborales: Promedio de solicitudes de subsidio por desempleo (4 semanas): actual 220.75K; anterior 223.25K

Solicitudes iniciales por desempleo: actual 215K; previsi贸n 225K; anterior 224K

Solicitudes continuas por desempleo: actual 1,885K; previsi贸n 1,870K; anterior 1,844K Estados Unidos 鈥 Inicios de construcci贸n de viviendas en marzo: Total: actual 1.324M; previsi贸n 1.420M; anterior 1.494M

Variaci贸n mensual: -11.4%; anterior 9.8% Estados Unidos 鈥 Permisos de construcci贸n en marzo: Total: actual 1.482M; previsi贸n 1.450M; anterior 1.459M

Variaci贸n mensual: 1.6%; anterior -1.0% Los datos del mercado estadounidense son mixtos. El mercado laboral sigue mostrando fortaleza, como lo confirman las bajas cifras semanales de solicitudes por desempleo. Sin embargo, las preocupaciones empresariales sobre el impacto de la pol铆tica comercial de Donald Trump en la econom铆a estadounidense se reflejan en el informe de la Fed de Filadelfia, que mostr贸 una ca铆da significativa en el 铆ndice manufacturero principal y en las nuevas 贸rdenes. A su vez, el sub铆ndice de precios aument贸, lo que sugiere presiones derivadas de los nuevos aranceles. Fuente: xStation 5

