ÚLTIMA HORA: Fuerte caída de los inventarios de petróleo, Brent vuelve por encima de los 80 USD

16:30 - EIA, variación de los inventarios de petróleo en EE.UU.:

Inventarios de crudo: -8,26 millones de barriles (Esperado: -3 millones; Anterior: -7,23 millones)

-8,26 millones de barriles (Esperado: -3 millones; Anterior: -7,23 millones) Inventarios de gasolina: -0,91 millones de barriles (Esperado: -1,4 millones; Anterior: +0,19 millones)

-0,91 millones de barriles (Esperado: -1,4 millones; Anterior: +0,19 millones) Inventarios de destilados: +0,95 millones de barriles (Esperado: -0,2 millones; Anterior: -0,2 millones)

La publicación de los datos genera un impulso alcista de corto plazo para el petróleo. La señal clave es la combinación de una fuerte caída en las importaciones de crudo y una elevada actividad de refinación, lo que se traduce en una marcada reducción de los inventarios comerciales.

El colchón de reservas de Estados Unidos se está volviendo crítico en un momento en que el mercado ya está descontando los mejores escenarios posibles respecto al conflicto entre Irán y Estados Unidos.

La fuerte reducción de inventarios es consecuencia de una caída pronunciada en las importaciones de crudo, que disminuyeron en 754.000 barriles diarios, junto con una sólida utilización de las refinerías. El procesamiento de crudo aumentó hasta 17,2 millones de barriles diarios, mientras que la utilización de las refinerías alcanzó el 96,7%.

Los inventarios comerciales de crudo en Estados Unidos, excluyendo la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), cayeron en 8,3 millones de barriles, hasta los 418,2 millones de barriles, situándose ya aproximadamente un 6% por debajo del promedio de los últimos cinco años.

Los inventarios de gasolina disminuyeron en 0,9 millones de barriles y también se encuentran alrededor de un 6% por debajo del promedio de cinco años.

disminuyeron en y también se encuentran alrededor de un del promedio de cinco años. Los inventarios de destilados aumentaron en 1 millón de barriles , aunque permanecen un 13% por debajo de la media de los últimos cinco años.

aumentaron en , aunque permanecen un de la media de los últimos cinco años. Los inventarios totales de crudo, incluyendo la SPR , disminuyeron en 17,2 millones de barriles , mientras que la reserva estratégica por sí sola cayó en 8,9 millones de barriles . Aunque la reducción es significativa, gran parte de ella no responde directamente a factores de mercado.

, disminuyeron en , mientras que la reserva estratégica por sí sola cayó en . Aunque la reducción es significativa, gran parte de ella no responde directamente a factores de mercado. La caída de los inventarios comerciales de crudo se concentró en dos regiones clave: la Costa del Golfo, con una reducción de aproximadamente 4,8 millones de barriles, y el Medio Oeste, con una caída cercana a 4,5 millones de barriles.

La EIA también asume que el Estrecho de Ormuz seguirá efectivamente cerrado en el corto plazo y que el tráfico de petroleros regresará gradualmente a partir del tercer trimestre de 2026, mientras que una normalización más completa de la producción y los flujos podría extenderse hasta 2027. La agencia también estimó importantes caídas de inventarios globales durante el segundo y tercer trimestre de 2026, así como una reducción de las reservas de los países de la OCDE hasta los niveles más bajos desde 2003.

OIL (D1)

El RSI de los contratos de petróleo se encuentra actualmente en una zona de extrema sobreventa (alrededor de 30 puntos). El precio rebotó desde el nivel de Fibonacci del 78,6% y podría intentar volver a situarse por encima de la EMA de 200 períodos. Si los vendedores pasan a una fase de consolidación en torno a estos niveles, el próximo objetivo podría ubicarse cerca de los 87 USD por barril. Fuente: xStation5