ÚLTIMA HORA: Fuerte caída en inventarios de petróleo en EE. UU. 📌

El reporte de la Administración de Información Energética (EIA) revela una reducción significativamente mayor a la esperada en los inventarios de crudo, gasolina y destilados en Estados Unidos, lo que refuerza las tensiones sobre la oferta en el mercado energético.

Estados Unidos – Datos semanales de la EIA:

Inventarios de crudo:

-6,858 millones de barriles (vs. -0,900M esperados | -0,961M previos)

Inventarios de destilados:

-3,362 millones de barriles (vs. -1,800M esperados | -1,479M previos)

Inventarios de gasolina:

-5,941 millones de barriles (vs. -1,900M esperados | -2,147M previos)

Los descensos superan ampliamente las previsiones del mercado, lo que podría ejercer presión alcista sobre los precios del petróleo en las próximas sesiones. La fuerte reducción en gasolina y destilados también sugiere un repunte en la demanda de productos refinados, en un contexto donde las tensiones geopolíticas y las restricciones de producción siguen siendo relevantes.

