ÚLTIMA HORA: Fuerte caída en inventarios de petróleo en EE. UU. 📌

El reporte de la Administración de Información Energética (EIA) revela una reducción significativamente mayor a la esperada en los inventarios de crudo, gasolina y destilados en Estados Unidos, lo que refuerza las tensiones sobre la oferta en el mercado energético.
Estados Unidos – Datos semanales de la EIA:
-
Inventarios de crudo:
-6,858 millones de barriles (vs. -0,900M esperados | -0,961M previos)
-
Inventarios de destilados:
-3,362 millones de barriles (vs. -1,800M esperados | -1,479M previos)
-
Inventarios de gasolina:
-5,941 millones de barriles (vs. -1,900M esperados | -2,147M previos)
Los descensos superan ampliamente las previsiones del mercado, lo que podría ejercer presión alcista sobre los precios del petróleo en las próximas sesiones. La fuerte reducción en gasolina y destilados también sugiere un repunte en la demanda de productos refinados, en un contexto donde las tensiones geopolíticas y las restricciones de producción siguen siendo relevantes.
Fuente: xStation5
______________
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "