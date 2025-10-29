🪙 Decisión de Tasas de la FED

- Sigue la reunión de la FED en la que se decidirán las tasas de interés en Estados Unidos y conoce junto a nuestro equipo de especialistas, las implicaciones que tiene este evento en los mercados financieros.
¿Quieres operar la decisión de la Fed o aprovechar los movimientos en índices y divisas?
Miembros de la Reserva Federal comentan sobre la economía estadounidense 🗽
⏬El par EUR/USD alcanza su nivel más bajo en 3 meses
El optimismo en el S&P 500 se modera
El Dax 40 retrocede ante las dudas por los acuerdos comerciales
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "