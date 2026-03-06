Wall Street intenta frenar las caídas

Los futuros del S&P 500 (US500) intentan un modesto rebote tras las fuertes caídas recientes. Los débiles datos del empleo NFP en Estados Unidos, combinados con el fuerte aumento del petróleo, han elevado las preocupaciones sobre una desaceleración de la economía estadounidense, mientras que la Reserva Federal parece tener poco margen para recortar tasas de interés.

El presidente Donald Trump intentó hoy calmar a los mercados, afirmando que espera que el impacto de la guerra en Irán sea “similar al de Venezuela”.

Aun así, los futuros siguen mostrando debilidad:

Dow Jones (US30): -1,1%

Nasdaq 100 (US100): -0,5%

El sector financiero también registra caídas relevantes, con BlackRock retrocediendo después de que se suspendieran los retiros de un fondo de crédito privado que gestiona casi 30.000 millones de dólares.

US500 (H1)

Los futuros del S&P 500 continúan moviéndose dentro de un canal bajista y actualmente cotiza mucho más cerca del límite inferior del canal.

Niveles técnicos clave:

Soporte: alrededor de 6.700 puntos

Resistencia: cerca de 6.845 puntos

Fuente: xStation5

Volatilidad en las acciones estadounidenses

Las grandes empresas tecnológicas están bajo presión hoy, aunque los movimientos parecen reflejar un enfriamiento del sentimiento más que una venta de pánico.

Movimientos destacados:

Microsoft (MSFT): -0,7%

Apple (AAPL): -0,8%

Meta (META): -1,1%

Tesla (TSLA): -1,1%

Alphabet (GOOGL): -1,2%

Amazon (AMZN): -1,3%

Nvidia (NVDA): -1,4%

Acciones destacadas

Dow Inc. (DOW)

Dow Inc. sube 4% después de que JPMorgan mejorara su recomendación de “neutral” a “overweight”.

El mercado interpreta esta revisión como una apuesta por mejores condiciones de precios en el sector químico, impulsadas por las tensiones en Irán y un ajuste en la oferta.

Intuit (INTU)

La acción cae a pesar de que Northcoast Research mejoró la recomendación de “neutral” a “buy”.

Esto suele indicar que, aunque la mejora es positiva, no es lo suficientemente fuerte como para generar una reacción inmediata del mercado.

Marvell Technology (MRVL)

Marvell es uno de los valores más destacados de la sesión, con una subida superior al 10% tras una actualización muy optimista sobre el crecimiento de ingresos.

La empresa afirmó que el crecimiento interanual de ingresos se acelerará en cada trimestre del ejercicio fiscal 2027, lo que el mercado interpreta como una fuerte demanda relacionada con centros de datos.

Okta (OKTA)

Las acciones suben 1,6% después de que BMO Capital Markets mejorara su recomendación de “market perform” a “outperform”.

El movimiento es moderado, pero el mercado premia el cambio positivo en el sentimiento de los analistas.

Samsara (IOT)

La acción sube 10% después de que la empresa reportara una aceleración en el crecimiento de nuevos ingresos recurrentes.

Esto ayuda a reducir el temor de los inversores de que el rápido desarrollo de la inteligencia artificial pueda afectar su modelo de negocio más rápido de lo esperado.

Trade Desk (TTD)

Las acciones caen 3% después de que Wedbush rebajara su recomendación de “neutral” a “underperform”.

El principal argumento es que el mercado podría haber sobreestimado el impacto de la colaboración con OpenAI.

Reacción sectorial

El mercado muestra una reacción clásica ante el aumento del petróleo y las tensiones geopolíticas.

Sector energético (al alza)

Chevron (CVX): +1,4%

Exxon (XOM): +1,4%

Aerolíneas (bajo presión)

Delta (DAL): -2%

United (UAL): -2,7%

American Airlines (AAL): -2,5%

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Costco (COST)

Costco elevó ligeramente su previsión de beneficios para el trimestre festivo, suponiendo que un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos podría acelerar reembolsos de aranceles impuestos durante la administración Trump.

Los mercados interpretan esto como un posible impulso puntual para márgenes y beneficios.

La estimación de BPA del segundo trimestre fiscal subió de 4,67 a 5,04 dólares.

Ford (F)

Ford retirará 1,74 millones de vehículos en Estados Unidos debido a inyectores de combustible defectuosos.

El problema afecta modelos como Bronco y Edge. Los reguladores advierten que los inyectores podrían agrietarse y provocar fugas de combustible, lo que introduce riesgos de seguridad y posibles incendios.

Gap (GAP)

Gap advirtió que los aranceles y el debilitamiento de las perspectivas económicas están presionando su negocio.

La empresa redujo su previsión de EPS ajustado del segundo trimestre a 0,20–0,25 dólares, frente a 0,32 dólares esperados por el mercado.

También prevé caída de ventas anual de 2,5% hasta 24.000 millones de dólares y pérdida de ventas estimada de 550 millones de dólares

Medtronic (MDT)

Medtronic venderá 30,5 millones de acciones de su unidad MiniMed a 51 dólares por acción, ampliando la oferta desde los 25 millones inicialmente previstos.

El valor total de la operación asciende a aproximadamente 1.550 millones de dólares.

Nike (NKE)

Nike está retirando más de 5.300 cargadores de zapatillas Adapt BB debido a riesgos de sobrecalentamiento e incendio.

La empresa también advirtió sobre posibles multas en China de hasta 20 millones de dólares, relacionadas con cuestiones regulatorias en tiendas y ventas online.

Marvell Technology gana impulso

Marvell elevó su previsión de ingresos para el ejercicio fiscal 2028 a 15.200 millones de dólares, desde los 14.200 millones estimados previamente.

La compañía destacó fuerte demanda de chips personalizados de inteligencia artificial ycrecimiento en soluciones de conectividad para centros de datos. Además, aumentó sus objetivos de:margen bruto y beneficio por acción (BPA) y prevé que el crecimiento anual de ingresos supere el 30% interanual en 2027.

Las acciones cotizan cerca de 90 dólares, destacando dentro del sector de semiconductores, donde predominan las caídas.

A pesar del rally, el precio sigue aproximadamente 30% por debajo de sus máximos históricos.

Fuente: xStation5