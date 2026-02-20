ÚLTIMA HORA: LA CORTE SUPREMA DE EE.UU. ANULA LOS ARANCELES GLOBALES DE TRUMP

La Corte Suprema falla 6-3 en contra de Trump sobre los aranceles. La Corte dictamina que el presidente carece de autoridad bajo la IEEPA para imponer aranceles. La IEEPA no otorga al ejecutivo la facultad de imponer dichos aranceles. No existe una decisión automática de reembolso de aranceles, pero la Corte Suprema establece que los importadores pueden presentar reclamaciones ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.

La Corte Suprema no aborda la elegibilidad para reembolsos de aranceles.

Los operadores ahora prevén que la Reserva Federal esperará hasta julio para recortar las tasas.

El Nasdaq 100 sube con esta noticia; sin embargo, el dólar estadounidense baja ligeramente.

Fuente: xStation5