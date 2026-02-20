ÚLTIMA HORA: LA CORTE SUPREMA DE EE.UU. ANULA LOS ARANCELES GLOBALES DE TRUMP

- El fallo de la Corte Suprema limita la autoridad ejecutiva para imponer aranceles bajo la IEEPA, reduciendo un riesgo estructural en el frente comercial.
- La reacción alcista del NASDAQ 100 y el retroceso del dólar reflejan mayor apetito por riesgo y ajustes en expectativas sobre tasas de la Fed.
- El foco ahora se traslada a la evolución de la inflación en EEUU. y a la trayectoria de la política monetaria.
- El fallo de la Corte Suprema limita la autoridad ejecutiva para imponer aranceles bajo la IEEPA, reduciendo un riesgo estructural en el frente comercial.
- La reacción alcista del NASDAQ 100 y el retroceso del dólar reflejan mayor apetito por riesgo y ajustes en expectativas sobre tasas de la Fed.
- El foco ahora se traslada a la evolución de la inflación en EEUU. y a la trayectoria de la política monetaria.
La Corte Suprema falla 6-3 en contra de Trump sobre los aranceles. La Corte dictamina que el presidente carece de autoridad bajo la IEEPA para imponer aranceles. La IEEPA no otorga al ejecutivo la facultad de imponer dichos aranceles. No existe una decisión automática de reembolso de aranceles, pero la Corte Suprema establece que los importadores pueden presentar reclamaciones ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.
La Corte Suprema no aborda la elegibilidad para reembolsos de aranceles.
Los operadores ahora prevén que la Reserva Federal esperará hasta julio para recortar las tasas.
El Nasdaq 100 sube con esta noticia; sin embargo, el dólar estadounidense baja ligeramente.
Fuente: xStation5
APERTURA AMERICANA: Wall Street rebota tras acuerdo AMD–Meta
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (24.02.2026)
Cacao cae 5% y perfora los USD 3.000 por primera vez desde mayo de 2023
⌚Boletín Diario de Mercados (24.02.2026)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "