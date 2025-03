ÚLTIMA HORA: Las acciones repuntan tras datos de NFP superiores a lo esperado 📌

Estados Unidos - Datos de empleo de febrero: N贸minas privadas no agr铆colas: actual 140K ; previsi贸n 142K ; anterior 81K .

actual ; previsi贸n ; anterior . N贸minas no agr铆colas: actual 151K ; previsi贸n 159K ; anterior 125K .

actual ; previsi贸n ; anterior . Ganancias promedio por hora: actual 0,3% MoM ; previsi贸n 0,3% MoM ; anterior 0,4% MoM .

actual ; previsi贸n ; anterior . Ganancias promedio por hora: actual 4,0% interanual (YoY) ; previsi贸n 4,1% YoY ; anterior 3,9% YoY .

actual ; previsi贸n ; anterior . Tasa de participaci贸n: actual 62,4% ; anterior 62,6% .

actual ; anterior . Tasa de desempleo: actual 4,1% ; previsi贸n 4,0% ; anterior 4,0% .

actual ; previsi贸n ; anterior . N贸minas del gobierno: actual 11.0K; anterior 44.0K. Los datos han salido fuertes y significativamente por encima de las expectativas. Se observa una reacci贸n positiva en el mercado tras la publicaci贸n. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El d贸lar no muestra cambios significativos, mientras que los 铆ndices burs谩tiles han repuntado ligeramente. El repunte en el mercado de valores sugiere que los inversores estaban preocupados recientemente por una desaceleraci贸n en la econom铆a de EE.UU.. Ahora, mejores datos del mercado laboral est谩n generando alivio en lugar de temores sobre una postura m谩s restrictiva de la Reserva Federal. 聽 Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "